Најблискиот сојузник го предаде Трамп и застана на страната на Путин: Моќна сила ги поништи сите планови на Вашингтон

Новата јапонска премиерка Сана Такачи го отфрли барањето на американскиот претседател Доналд Трамп Токио да ја суспендира купувањето на руски природен гас, објавија азиските медиуми.

Одлуката испрати шокантни бранови низ Вашингтон и го означи најголемото отстапување на Јапонија од американската линија во последните 20 години.

За време на состанокот во Токио, Трамп побара од Такачи Јапонија да се придружи на „енергетската блокада на Москва“ и да го прекине увозот на руски течен природен гас (LNG). Според извори од нејзиниот кабинет, премиерката ладно го отфрлила барањето, велејќи дека „Јапонија нема да ја загрози сопствената енергетска стабилност поради политички притисоци“.

Пресврт во Токио

Такачи, која стана првата жена шеф на јапонската влада на крајот на октомври, од првиот ден покажа дека води независна политика. Додека претходната влада безусловно ги следеше санкциите на САД, новата премиерка јасно стави до знаење дека јапонската економија не може да преживее без рускиот течен природен гас (ЛНГ), кој сочинува повеќе од 9% од вкупниот увоз на енергија.

Нејзината одлука предизвика загриженост во Вашингтон. Трамп, кој се обидува да ги обедини азиските сојузници против Москва, не очекуваше ваков отпор од Токио.

Потег што го менува балансот на моќ во Азија

Кинеските аналитичари проценуваат дека Такачи „нанесе сериозен удар на американската енергетска стратегија“ и дека нејзиниот потег може да се смета за голема дипломатска победа за Владимир Путин. Јапонија е еден од најдоверливите партнери на Америка во Азија со децении, но ова отфрлање сигнализира почеток на нова, понезависна јапонска надворешна политика.

Како што пишува кинескиот портал Соху, Такачи „го погоди Вашингтон таму каде што најмногу боли – во енергетиката“. Одлуката за одржување на соработката со Русија покажува дека дури и најблиските сојузници на Америка повеќе не се подготвени слепо да ги следат упатствата од Белата куќа.

Дипломатските кругови веќе шпекулираат дека политиката на Сана Такачи би можела да стане пресвртница за јапонската независност, но и знак дека глобалниот поредок во Азија почнува сериозно да се менува.

