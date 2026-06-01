Најбогатата мачка во светот остана без ниту еден цент: Скандал околу наследството на Карл Лагерфелд

Шупет, познатата мачка на легендарниот Карл Лагерфелд, наводно останала без пристап до богатството што ѝ било оставено како наследство.

Мачка која некогаш важеше за најбогата мачка во светот, денес живее далеку од луксузот што го одбележа нејзиниот живот покрај познат моден дизајнер.

Карл Лагерфелд, кој почина во 2019 година, наводно планирал финансиски да се грижи за Шупет, оставајќи ѝ дел од своето богатство, кое се проценува на повеќе од 150 милиони долари. Сепак, според неговата поранешна домаќинка, Франсоаз Како, која ја презеде грижата за мачката, Шупет досега не добила никакви пари.

– Апсолутно ништо не добивме. Работам со скратено работно време за да можам да ја издржувам – изјави Како за списанието „Атлантик“, додавајќи дека се обидува да ја почитува желбата на Лагерфелд да се грижи за мачката дури и по неговата смрт.

Денес, четиринаесетгодишната Шупет некогаш живеела во луксузна резиденција на моден дизајнер во Париз, уживајќи во живот полн со привилегии – летала со приватни авиони, имала личен готвач и скапи модни додатоци. Денес живее во стан со Какот, нејзиниот сопруг, нивните деца и уште една посвоена мачка.

Карл Лагерфелд

Со текот на времето, Шупе стана вистинска ѕвезда во светот на модата и рекламирањето, заработувајќи милиони долари преку рекламни кампањи и комерцијални соработки. Сепак, по смртта на Карл Лагерфелд, нејзината кариера значително забави.

Тестаментот на познатиот творец е во центарот на правен спор, бидејќи неговата ментална состојба во времето на пишување на тестаментот е доведена во прашање. Покрај тоа, францускиот закон не дозволува животните директно да наследуваат пари или недвижен имот, што дополнително го комплицира целиот случај.

– Бев принудена да ангажирам скапи адвокати за да го побарам наследството во мое име – рече Франсоаз.

