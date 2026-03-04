Најбогатиот трговец со дијаманти ПОЧИНА ЗА ВРЕМЕ НА ОПЕРАЦИЈА ЗА МАШКОСТА: Иако вредеше МИЛИЈАРДИ, се бореше со комплекси, а децата дури и не го гледаа

0 SHARES Сподели Твитни

На францускиот суд му беа потребни седум години за да стави крај на бизарниот случај што ја шокираше светската јавност, а се однесуваше на смртта на белгискиот милијардер Ехуд Ари Ланијад. Овој неверојатно успешен трговец со дијаманти почина за време на операција за зголемување на пенисот, а двајца пластични хирурзи сега се осудени на условни затворски казни и им е забрането доживотно да се занимаваат со медицина. Неговата животна приказна звучи како филмско сценарио, бидејќи патот од обичен масер до еден од најбогатите луѓе во Европа бил исполнет со скапоцени камења, но и со длабоки комплекси од неговата младост со кои никогаш не успеал да се справи.

Иако обично се смета дека богатството е наследено, тоа не било случај со Ланијад. Овој милијардер е роден во 1953 година во Хаифа, а својот работен век го започнал во салон за масажа во хотел во Тел Авив . Неговиот живот драматично се променил кога почнал да работи за компанија за трговија со дијаманти , што го навело да се пресели во Африка.

„Мојата кариера започна во Централноафриканската Република, каде што работев како купувач за израелска компанија. Купував дијаманти од локални рудари кои ги вадеа со занаетчиски методи. Живеев во срцето на џунглата“, рече Ланијадо во едно интервју во 2016 година.

Таму го развил својот најголем талент бидејќи научил речиси веднаш да го проценува потенцијалот на свежо ископаниот камен.

Во текот на осумдесеттите години од минатиот век, тој се вратил од Африка, но не во Израел, туку во Белгија, каде што основал компанија и започнал сериозен бизнис. Поради неговата неверојатна вештина со скапоцени камења, тој брзо станал еден од најголемите дилери на пазарот, а пишувал и стручни рецензии за дијамантската индустрија во Русија.

Во текот на две илјади години, неговиот бизнис го привлече вниманието на белгиските даночни собирачи. Помеѓу 2001 и 2008 година, неверојатни 3,5 милијарди долари профит од продажба на дијаманти едноставно исчезнаа преку сложениот финансиски систем што го создаде неговата компанија .

Рударство на дијаманти во Африка

По гласините дека тргува со таканаречени крвави дијаманти, тој решил да се пресели во Монако каде што го купил најскапиот пентхаус вреден 35 милиони евра и основал нова консултантска фирма. Сепак, подоцна морал да плати 160 милиони евра за да го реши статусот на продадените камења со даночните власти.

Темната страна на совршениот живот

Тој го доживеа својот апсолутен врв во кариерата во 2015 година, кога го продаде реткиот дијамант „Сина месечина“ со тежина од 12,03 карати за неверојатни 48,4 милиони долари . Овој скапоцен камен го купи на аукција претприемачот од Хонг Конг, Џозеф Лау, за неговата ќерка, веднаш преименувајќи го во „Сина месечина на Џозефин“. Тоа беше најскапиот дијамант некогаш продаден на аукција во тоа време.

Сепак, и покрај неговото баснословно богатство проценето на над 4,5 милијарди долари, неговиот приватен живот беше обвиен во тајност.

Неговите пријатели откриле дека познатиот бизнисмен страдал од еден куп комплекси кои повеќе личат на несигурен ученик, а она што најмногу го мачело бил неговиот низок раст.

„Единствениот пат кога престана да размислува за висината беше кога сметководителот му ја прочита состојбата на неговата банкарска сметка на негово барање, што се случуваше многу пати на ден“, рече еден од неговите пријатели.

Поради прекумерното оптоварување на физичкиот изглед, овој богат човек одел во истата париска клиника неколку пати годишно за разни естетски корекции , плаќајќи по неколку десетици илјади евра за секоја посета . Исто така, се обидувал да ја зачува својата младост преку интензивен бодибилдинг и употреба на забранети препарати за зголемување на мускулната маса.

Фатална операција

Очигледно е дека тој бил загрижен и за големината на своите гениталии, и токму овој комплекс на крајот го чинел живот. На судбоносниот ден, 2 март 2019 година, хирург по име Ги го доживеал најлошиот кошмар на секој лекар кога Ланијадо доживеал срцев удар на операционата маса. Срцевиот застој се случил во моментот кога лекарот инјектирал филери во неговиот генитален орган.

Тој и неговиот асистент се обидувале безуспешно да го реанимираат пациентот еден час. Истрагата подоцна покажала дека фактот што бизнисменот повторно земал забранети подготовки за обука непосредно пред процедурата, исто така, придонел за срцевиот удар.

Покрај тоа, се покажа дека лиценците на овие хирурзи одамна истекоа, а сега тие беа осудени на условни казни од 15 и 12 месеци затвор и огромни парични казни, а нивната клиника беше затворена засекогаш.

Тагата на оваа приказна се одразува и во фактот дека односите со неговото семејство биле исклучително лоши . Во неделите пред неговата смрт, тој се обидел да се сретне со некои од своите деца, но сите го одбиле, велејќи дека се премногу зафатени.

Откако почина, ниту еден од неговите роднини не се огласи јавно, ниту учествуваше во долгите судења, туку само издаде кратка изјава.

„По завршувањето на неговиот извонреден живот, Ехуд ќе се врати во својата татковина, во Израел, кој ќе стане негово место на мир. На сите многу ќе ни недостига“, се вели во официјалното соопштение на компанијата и семејството.

Многу медиуми заклучија дека судбината на овој човек е класичен пример за старата поговорка дека парите не купуваат среќа, бидејќи тој почина прогонуван од тинејџерски несигурности на самиот врв на својот деловен успех.

