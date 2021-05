Најбогатите британски Јутјубери имаат 6 и 7 години

0 SHARES Share Tweet

Најбогатите британски Јутјубери минатата година заработиле над 1.260.500 евра. Овој износ можеби не е изненадувачки, но може да биде чудно ако се работи за две деца на возраст од шет и седум години.

Тоа се Габи и Алекс Вилумсонеу.

Братот и сестрата имаат ЈутЈуб канал кој брои 7,9 милијарди прегледи. Објавуваат снимки на кои се играат со играчки и плавата палачинки.

Податоците покажуваат дека Toys and Little Gaby Ltd, нивната команија на крајот од април имала заработка од 1.529.658 фунти, што е за над 350.000 фунти повеќе од претходната година.