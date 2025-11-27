Најважниот витамин за жените во нивните 50-ти: додадете го во вашата дневна рутина и вашата кожа ќе изгледа свежо и затегнато

0 SHARES Сподели Твитни

Овој витамин е корисна алатка бидејќи го стимулира производството на колаген и еластин, кои природно се намалуваат како што старееме.

Како што старееме, нашето тело поминува низ бројни промени, чувствуваме дека косата ни се проретчува, се појавуваат темни дамки на лицето и телото, а кожата станува сува. Губењето на еластичноста на кожата е уште една последица од стареењето што повеќето луѓе ќе ја искусат во одреден момент.

Сепак, добрата вест е дека постојат неколку начини да ја задржите вашата кожа колку што е можно затегната, па дури и да го одложите опуштеноста, што вклучува јадење поквалитетна исхрана богата со хранливи материи. д-р. Надир Кази откри кои витамини треба да ги земаат жените над 50 години за да спречат опуштена кожа и други знаци на стареење.

Овој експерт ни откри дека додавањето на витамин А во вашата дневна рутина е одличен начин да ја одржите вашата кожа помлада. д-р. Кази вели дека витаминот А може да се зема орално како додаток или да се нанесува на кожата во форма на крем или серум. Овој витамин е корисна алатка бидејќи го стимулира производството на колаген и еластин, кои природно се намалуваат како што старееме.

-Колагенот и еластинот се два протеини кои ја зголемуваат еластичноста, цврстината и затегнатоста на нашата кожа, објаснува тој.

Спанаќот, компирот и морковот се намирници богати со витамин А, па затоа е корисно да внесете што повеќе од нив во секојдневната исхрана.

