Дубаи, градот познат по екстравагантноста, луксузот и рекордите, повторно ги помести границите на можното. Најновиот додаток на неговата импресивна панорама – „Ciel Dubai Marina“ – е највисокиот хотел во светот, со висина од 365 метри и дури илјада соби.

Иако би можело да се претпостави дека во Дубаи проектите се развиваат без ограничувања, архитектот Јахја Јан, претседател и директор за дизајн на архитектонската фирма Нор, го тврди спротивното.

„Мислам дека тоа е мит. Регулативите во Дубаи се крајно ригорозни. Сè е засновано на бројки – растојанија од рабовите на парцелите, висината, соодносот на површината. Потребна е креативност, но таа мора да биде усогласена со аналитички пристап“, објаснува тој.

