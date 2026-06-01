Највредната банана во светот е украдена од француски музеј

0 SHARES Сподели Твитни

Музеј во Стразбур денес пријави во полиција кражба на банана што е клучен дел од мултимилионско уметничко дело на италијанскиот визуелен уметник Маурицио Кателано. Исчезнувањето на овошјето, кое е залепено на ѕидот со леплива лента и формира провокативна инсталација наречена „Комичарот“, беше забележано во саботата, пишува France 24.

Воќка веднаш ја замени: Кражбата што предизвика музејот да се распадне и да се јави во полиција

Раководството на музејот Помпиду-Мец, подружница на познатиот париски центар Помпиду, потврди дека поднело кривични пријави против непознатите сторители. Во соопштението се додава дека украдената банана веднаш била заменета со нова.

Ова не е првпат ова концептуално дело да биде оштетено. Имено, неговиот клучен и лесно расиплив дел – бананата – се менува на секои три дена за да се одржи инсталацијата свежа.

Реакцијата на уметникот кон гладните посетители: „Штета што не ја изедоа и лепливата лента“Минатиот јули, еден посетител на музејот едноставно изел банана што била изложена. Чуварите потоа брзо реагирале и поставиле замена, а музејот не поднел тужба. Самиот уметник Кателан потоа изјавил дека е разочаран што гладниот посетител не ја изел лепливата лента, а не само бананата.

Сепак, овој пат музејот одлучи да поднесе кривична пријава бидејќи сторителот не е идентификуван, и затоа, како што наведуваат, „нема можност за дијалог“. Тие исто така додадоа дека „ова се случува по втор пат“ и дека станува збор за почитување на уметничкото дело.

Од 120.000 до 5 милиони долари: Скапо овошје кое ги искушува гладните изведувачиЈадливото дело на Кателан, кое го доведува во прашање поимот уметност и нејзината вредност, предизвика контроверзии уште од неговото претставување на изложбата „Арт Базел“ во Мајами во 2019 година, каде што почетната цена беше 120.000 долари.

Потоа „Комичарот“ го изеде перформанс уметникот Дејвид Датуна, велејќи дека е „гладен“ . И покрај ова, вредноста на делото само се зголеми. Во 2024 година, кинескиот основач на криптовалутата Џастин Сан плати 5,2 милиони долари за една верзија на делото, само за да ја изеде пред камера во Хонг Конг неколку дена подоцна.

Од банана до златен тоалет: Епска кражба во Черчиловиот дворецОсвен „Комичарот“, Кателан е познат и по изработката на целосно функционален тоалет од 18-каратно злато наречен „Америка“, кој еднаш му беше понуден на Доналд Трамп за време на неговиот прв мандат во Белата куќа.

Инсталацијата беше украдена за време на изложба во Обединетото Кралство во 2020 година од палатата од 18 век каде што е роден Винстон Черчил. Во март, британски суд прогласи двајца мажи за виновни за кражба. Според извештаите, тоалетната школка била расклопена, а златото никогаш не било пронајдено.

The post Највредната банана во светот е украдена од француски музеј appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: