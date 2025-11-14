Највредниот имот на југословенскиот гигант оди на продажба : Познатото „Тоблероне“ добива нов сопственик

0 SHARES Сподели Твитни

Хотелот „Кантрида“, колоквијално познат како Река Тоблероне, е највредниот имот што ќе биде продаден во стечајната постапка на старото бродоградилиште „3. Мај“. Овој комплекс, кој, заедно со објектите и големиот паркинг, се простира на околу 14.000 квадратни метри, планира да објави оглас за продажба следната година, веројатно во втората половина. Доверителот на „3 мај“ Лорис Рак минатиот месец му рече на Одборот на доверители дека очекува продажбата да се случи во последниот квартал од 2026 година. Како што објасни, потребно е да се усогласат податоците од земјишните регистри и катастарската состојба на парцелите, како и нивниот точен размер, така што поконкретни чекори во врска со продажбата би можеле да се очекуваат од средината на следната година.

Прилив на пари

Додека се случуваше ова, стечајниот управник побара и доби согласност од Одборот на доверители да потпише договор за закуп за одреден временски период, до 31 декември следната година, за хостелот „Кантрида“ со компанијата „3. мај“ СТМ д.о.о., со понудена закупнина од 11.000 евра месечно . За разлика од претставникот на Република Хрватска, односно Министерството за финансии, ХЕП и Здравствениот дом на Приморско-горската жупанија, претставникот на ХБОР беше против потпишување договор за закуп на определено време без клаузула за раскинување.

– ХБОР има различно право врз предметниот имот и претходно го одложи неговото исплаќање со образложение дека, меѓу другото, во имотот биле сместени работници на стечајниот должник кои работеле на финансирани нови згради , а според сознанијата на ХБОР, гореспоменатите работници повеќе не се сместени во предметниот имот, се наведува, меѓу другото, во записникот од таа седница на Одборот на доверители.

Посочувајќи го крајот на следната година како реален рок во кој може да се очекува продажба, Лорис Рак објасни дека „не сакал да ги обесхрабри потенцијалните закупци да потпишат договор за закуп, што е особено неопходно поради приливот на средства во стечајната маса“, првенствено поради трошоците за одржување на зградата.

Промена на сопственост

Компанијата 3. maj STM doo управува со овој објект веќе неколку децении. По неуспешната приватизација на бродоградилиштето во Риека со Уљаник од Пула, таа компанија стана сопственост на државата, а во изминатите десет години Центарот за реструктуирање и продажба (CERP) се обиде неколку пати да ја продаде, но без успех. Сè до пролетта 2022 година. Според судскиот регистар, во април истата година е регистриран преносот на сопственост и компанијата Hoteli Villa Lenije doo од Винковци го зазеде местото на Република Хрватска како нов сопственик. Во октомври оваа година, се случи уште една промена – сопственик сега станува приватно лице, Жељко Божиќ, сегашен директор, а до 2011 година, единствен основач на оваа компанија од Винковац.

Ноќевање во двокреветна соба 40 евра без ДДВ

Ноќевањето со појадок „Кантрида“ има 144 соби, од кои повеќето се трокреветни, а 54 се двокреветни. На веб-страницата на овој сместувачки објект е наведено дека сите соби имаат бања и телефон, а се нуди и погодност на голем паркинг, користење на кујна на секој кат, како и услуга за перење алишта и бесплатен интернет.

Цените за сместување се прикажани без ДДВ и почнуваат од 40 евра за двокреветна соба и 60 евра за трокреветна соба . Исто така, постои опција за ноќевање за едно лице, кое чини 24 евра во двокреветна соба, а има значителен попуст за поголеми групи или подолги престои. Така, едно лице кое ќе преноќи во двокреветна соба 14 или повеќе дена ќе плати 30 проценти пониска цена, а доколку е еден месец или повеќе, цената за преноќување во двокреветна соба паѓа на 9 евра.

Во рецензиите за „Kantrida Bed and Breakfast“, мислењата се поделени и варираат од оние кои никогаш повеќе не би стапнале во тој објект до оние кои веруваат дека, со оглед на цената, станува збор за прилично пристоен смештај, а ја фалат и љубезноста на персоналот. Некаква просечна оценка на сите рецензии би била – „добра“.

Судејќи според финансиските извештаи, компанијата 3. maj STM добро се справува во последните две години, а треба да се спомене дека, покрај пансионот „Kantrida Bed and Breakfast“, оваа компанија управува и со одреден број станбени и деловни објекти во поширокото подрачје на Риека. Заедно со растот на вкупните приходи, од 791.245 евра пред три години на 946.556 евра приходи минатата година, има промени и во пријавената добивка. Додека ја завршија 2023 година со добивка од 85.963 евра, минатата година тие приходи изнесуваа 170.502 евра.

„Уморен работник“

Само различни доверители ќе имаат корист од продажбата на овој голем и позиционо многу привлечен комплекс недвижнини во стечајната постапка „3 мај“, пред сè HBOR, кој има прва регистрирана хипотека врз овие згради и земјиште. Тие беа залог за кредит од 2017 година што HBOR му го даде на пропаднатиот Уљаник, а недвижниот имот Тремај служеше како хипотекарен залог.

Стануваше збор за околу 45 милиони евра, а оваа државна банка, според достапните податоци, успеала да врати добар дел од таа сума во стечајна постапка од другата страна на Учка, додека за намирување останале 14,7 милиони евра, кои ХБОР ќе се обиде да ги наплати од продажбата на овој, но и на друг, имот од трети мај.

Станува збор за поранешниот ресторан „Уморен работник“ од Тремаје на западниот влез во бродоградилиштето во Риека, а податоците од земјишните регистри и извештаите за побарувања укажуваат дека не станува збор само за ресторанска зграда, туку за комплекс што вклучува неколку илјади квадратни метри земјиште.

