Најголемата грешка што ја правиме е кога купуваме сирење и кашкавал од продавница и го чуваме дома

0 SHARES Сподели Твитни

Многу сирења и кашкавали се сечат на помали парчиња во продавниците и се продаваат завиткани во пластична фолија – делумно за погодност, а делумно за купувачите да можат да видат што всушност избираат.

Но, тоа не значи дека треба да ги оставите во пластичната фолија кога ќе ги вратите дома. Експертите велат дека пластичната фолија е лош избор за складирање сирење.

Проѕирната пластична фолија го прекинува доводот на воздух, што е исклучително важно за одржување и продолжување на свежината и рокот на траење на сирењата и кашкавалите, особено на тврдите и помасните. Проѕирната пластична фолија пропушта светлина, што може дополнително да го расипе изгледот и вкусот на сирењето.

На сирењето му е потребна и одредена количина на влага, но ако вишокот влага се „зароби“ во фолијата, сирењето ќе стане лигаво, расипано и мувлосано. Безбедно е да се јадат само сирења со благородна мувла, како што се Рокфор и Горгонзола, а не и оние што се „преплавиле“ поради неправилно складирање.

Наместо пластична фолија, завиткајте го сирењето или кашкавалот во восочна хартија и, доколку сакате, ставете го во херметичка кутија и чувајте го во фрижидер. Ова не само што ќе спречи сушење/расипување на сирењето, туку ќе спречи и ширење на млечни мириси низ остатокот од фрижидерот.

Тврдите кашкавали како пармезан се продаваат исечени во вакуумски затворени пластични пакувања – и тие се целосно безбедни во нив сè додека не се отворени и ставени во фрижидер. Откако ќе се отвори пакувањето, подобро е да се префрли во стаклен сад со соодветен капак или да се завитка во малку влажна памучна крпа за да се спречи сушење.

Иако технички повеќето сирења можат да се замрзнат за да се продолжи нивниот рок на траење, по одмрзнувањето, бојата, текстурата и вкусот на самиот производ се менуваат, што може негативно да влијае на нивото на уживање што го имате од него. Подобро е да купувате помали количини сирење што можете да ги јадете за пократок временски период, отколку да ги ставате во замрзнувач.

Пронајдете не на следниве мрежи: