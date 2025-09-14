0 SHARES Сподели Твитни

Клер Емблтон (38) од Ливерпул џвакала мастики без шеќер во просек седум часа дневно, а сега поради џвакањето мора да оди на операција поради истрошена вилица.

Оваа мајка на четири деца, денес не може да ја отвори устата повеќе од еден сантиметар, па сега чека операција во која коските од вилицата ќе и` бидат заменети со метални плочки.

– Кога лекарите ми рекоа дека од џвакање мастики ми се истрошила вилицата и дека поради тоа ќе морам на операција, останав во шок. Секогаш мислев дека мастиките се здрави, па џвакав после јадење. Ги купував оние без шеќер. Никогаш не мислев дека таа безопасна и здрава навика би можела да ми нанесе толкава штета, рекла Клер.

Пред две години почувствувала како и` „прескокнала“ вилицата, а пред година дена почнале вистинските проблеми. Додека џвакала, вилицата едноставно и` се блокирала и не можаела да ја отвори устата.

Лекарите и` дијагностицирале пореметување на виличниот зглоб, со кое се здобила поради премногу џвакање мастики.

Пронајдете не на следниве мрежи: