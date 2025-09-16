НАЈГОЛЕМАТА ЗАПЛЕНА ВО ИСТОРИЈАТА НА ЕУ, ПАНИКА ВО ПРИСТАНИШТЕТО ВО ПИРЕЈ! Контејнерите од Кина содржеле стока вредна 250 милиони евра!

0 SHARES Сподели Твитни

Една од најголемите заплени во историјата на ЕУ се случи во пристаништето Пиреја. 2.435 контејнери од Кина содржеа стока во вредност од 250 милиони евра.Европските јавни обвинители подигнаа обвиненија против шест лица, осомничени дека се дел од криминална мрежа што ја преплавила Европската Унија со нелегално увезена стока од Кина.Како дел од истрагата, дури 2.435 бродски контејнери беа запленети во грчкото пристаниште Пиреја, што претставува најголема заплена од овој тип во историјата на Европската Унија.Криминалната шема за избегнување на антидампинг давачки за кинески стоки траела најмалку осум години. Според проценките на EPPO, штетата врз буџетите на земјите-членки и ЕУ изнесува околу 350 милиони евра неплатени царински давачки и дополнителни 450 милиони евра изгубен ДДВ.Контејнерите, кои пристигнаа во пристаништето, кое претежно го управува кинеската компанија COSCO, главно содржеа електрични велосипеди, текстил и обувки.Европските обвинители во Атина подигаат обвинение против двајца царински службеници за повеќекратна лажна автентикација на документи, што овозможило системска царинска измама. Покрај нив, четворица посредници во царинските работи беа обвинети и за учество во измама и поттикнување на фалсификување.Операцијата „Калипсо“ и пораката на обвинителотИстрагата, спроведена под името „Калипсо“, опфаќала криминални групи кои управувале со целиот синџир – од увоз од Кина, преку дистрибуција низ цела ЕУ, до избегнување царински давачки и измами со ДДВ од големи размери.Парите заработени од нелегалната трговија биле перени и вратени назад во Кина, а според ЕППО, мрежата во голема мера била управувана од кинески државјани.„Овие високо организирани криминални структури со години развиваат софистицирани методи на измама“, изјави главната европска обвинителка Лаура Кодруца Ковеси.– Операцијата „Калипсо“ јасно кажува дека правилата повеќе не се исти и дека нема безбедно засолниште за нив. Следниот чекор е овој извонреден успех да се преточи во систематска работа, со специјализирани истражители во полицијата, царинските и даночните власти низ цела ЕУ – додаде таа.Стока вредна четвртина милијарда евраЗапленетите контејнери моментално се темелно проверуваат, што претставува огромен логистички и безбедносен предизвик за царинските службеници во Пиреја. Иако е отворен само мал дел, се проценува дека вкупната вредност на содржината е околу 250 милиони евра.Само 500 контејнери содржеле илјадници електрични велосипеди, од кои 360 никогаш не биле пријавени на царина. Обвинителите се сомневаат дека, како и претходно, стоката била лажно пријавена и намерно потценета.Досегашната истрага покажа дека во просек се пријавени само 10 до 15 проценти од електричните велосипеди по контејнер. На овој начин, ЕУ беше оштетена за најмалку 25 милиони евра царински давачки и дополнителни 12,5 милиони евра ДДВ само од овие стоки.

