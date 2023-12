НАЈГОЛЕМАТА КРАЖБА НА АВТОМОБИЛИ ВО ИСТОРИЈАТА! Северна Кореја увезла 1.000 Volvo, но НИКОГАШ НЕ ПЛАТИЛА за нив! Еве што всушност се случило!

0 SHARES Сподели Твитни

Северна Кореја и должи на Шведска најмалку 300 милиони евра за 1.000 автомобили Volvo кои ги увезла во 70-тите години, а кои никогаш не ги платила, пишува американскиот Newsweek!

Автомобилите увезени од Пјонгјанг сè уште се во употреба.Целиот аранжман вредел многу помалку, но Шведска прецизно наплаќа камата на долгот настанат во 1974 година, кој до денес порасна на огромна бројка.

Целиот бизнис започна кога во текот на седумдесетите Северна Кореја имаше експлозивен и неверојатен економски раст од 25%, што го привлече вниманието на западните земји, кои видоа можност за инвестирање. Шведска, која во тоа време имаше социјалистичка влада, беше меѓу првите кои ја искористија можноста. Имаше барање во земјата официјално да ја признае владата во Пјонгјанг и да им дозволи на шведските бизнисмени да инвестираат во севернокорејската индустрија, особено во рударството.

Тогашниот комунистички лидер Ким Ил Сунг, во интерес на западниот капитал гледаше можност за меѓународно признавање, а за возврат, набрзо пристигна нарачка за 1.000 возила Volvo 144 GL од комунистичката земја.

Volvo беше една од првите европски компании што влезе на севернокорејскиот пазар, а првите возила беа испорачани во 1974 година. Меѓутоа, набрзо стана јасно, кога се одржа шведско-корејскиот индустриски самит во Пјонгјанг, дека режимот на Ким ил Сунг нема намера да плаќа за стоките што ги увезува. Следните неколку години, шведските пилити се обидуваа да го избегнат јавниот срам и преку дипломатски и економски канали на секој начин да ги наплатат сметките, за бројни испорачани производи, од машини до часовници.

На пример, Ким нарача 2.000 Rolex часовници од Швајцарија со посвета „подарок од Ким Ил-суг“, а шведските медиуми потоа открија дека Пјонгјанг очекува да ги плати своите надворешни долгови со испораки на бакар и цинк. Но, се покажа дека севернокорејските економисти биле премногу оптимисти во нивните пресметки, а цената на меѓународните пазари на тие руди во тоа време паднала катастрофално.

Многу историчари и бизнисмени веруваат дека Ким сакал да го искористи шведско-корејскиот саем за економска шпионажа, но Ерик Корнел, дипломат и поранешен шведски амбасадор во Северна Кореја, во својата книга изјавил дека во Пјонгјанг постои широко распространето верување дека западниот свет конечно ја „виде светлината“ во глобалната борба против американските империјалисти – и дека Европа ја препозна својата должност да и помогне на храбрата Народна Република, и дека недоразбирањето за тоа кој кому должи наскоро ќе биде изгубено во големата борба за соборување на капитализмот.

In the 1970s, North Korea ordered 1,000 Volvo cars from Sweden, as a response to its emerging economy. The cars were shipped and delivered but North Korea just didn’t bother paying and ignored the invoice. To this day, the bill remains unpaid, making it the largest car theft in… pic.twitter.com/Z7adxCybvK— Historic Vids (@historyinmemes) November 8, 2023

Сепак, Швеѓаните не го заборавиле овој долг, кој според нив со пресметана камата и инфлација сега надминува три милијарди шведски круни или 300 милиони евра. Станува збор за астрономска сума, но интересно е што многу од Volvo и денес се возат во Пјонгјанг, а според очевидците изгледаат одлично. „Многу од Volvo сега се користат во такси-службата во Пјонгјанг“, вели Тор Роден Калстиген, шведски фотограф и претприемач кој патувал во главниот град на Северна Кореја во 2008 година. „Мислам дека никогаш не сум возела во Шведска во толку стар и добро сочуван автомобил“.

Севернокорејскиот режим денес смета дека Шведска е лажлив пион на САД, манипулиран до непрепознатливост од империјалистите. Но, не покажува намера да ги плати сметките.



