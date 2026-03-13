Најголемата фабрика за вештачки ѓубрива во Словачка го намалува производството поради зголемувањето на цената на гасот

Најголемиот производител на ѓубрива во Словачка соопшти дека го ограничува производството на амонијак откако цените на природниот гас се зголемија, што е уште еден знак дека конфликтот на Блискиот Исток почнува да ја погодува индустријата во Европа.

Дусло АС го намали производството на амонијак на „технички минимум“, додека продолжува да произведува ѓубрива, според главниот извршен директор Павел Ханус. Компанијата има капацитет да произведува 1.600 тони амонијак дневно.

„Ќе преземеме мерки во зависност од тоа како ќе се развива ситуацијата и колку долго ќе трае оваа несакана состојба“, вели Ханус.