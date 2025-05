Најголемиот напад на Русија досега, што се случува? Крв, оган и вресоци во Киев и други градови – Путин ја демонстрираше својата застрашувачка моќ

0 SHARES Сподели Твитни

Во раните утрински часови на 25 мај, Русија започна еден од најголемите комбинирани напади врз Украина од почетокот на војната, истовремено таргетирајќи ги Киев, Харков, Одеса, Николаев, Чернигов, Суми, како и неколку области, вклучувајќи ги Запорожје и Тернопил, објави РБК-Украина.Според првичните информации, најмалку осум лица загинале, додека повеќе од триесет се повредени.Во Киевската област, каде што беа регистрирани силни напади , тројца луѓе се убиени, а десет се ранети, соопшти началникот на регионалната воена администрација Микола Калашник, пренесува РБК-Украина. Телата на две жртви беа пронајдени за време на гаснењето пожар во регионот Обухово, додека третото лице почина во регионот Бучан.Kyiv is under massive attack by russian drones.Rocket launches are reported from the Black Sea.Eleven victims of the russian attack on the capital are currently known. pic.twitter.com/Vg1GGn3ECw— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) May 25, 2025Во регионот Билоцерков е повреден маж роден во 1966 година, кој се здобил со повреди на лицето од шрапнели, но не е хоспитализиран. Уште пет лица, меѓу кои и две деца, беа повредени во истата област. Две жени беа ранети во регионот Фастив, а уште две лица беа ранети во регионот Бучан.Во погодените области беа распоредени единици на брза помош, спасувачи, истражители и други служби. Според Калашник, последиците од нападот биле документирани во регионите Броварски, Билоцерковски, Бучански и Обуховски, а на локалните жители им било кажано да не ги напуштаат засолништата додека трае воздушната закана.🚨 Three killed and ten injured in Russian attack on Kyiv region, with incidents recorded in Brovary, Bila Tserkva, Bucha, and Obukhiv districts. pic.twitter.com/koweKJ8ivH— Zirka 🇺🇦 (@ZirkaAi) May 25, 2025Детали за комбинираниот напад врз Киев и други градовиСпоред РБК-Украина , Русија извршила масовен воздушен напад користејќи неколку видови оружје – камикази дронови, ракети „Калибар“, како и ракети истрелани од стратешка авијација. Нападот дојде од неколку правци, а само неколку минути по лансирањето на беспилотни летала од север и југ, украинската армија предупреди и на заканата од балистички ракети од североисток.Воздушна тревога беше прогласена низ целата земја. Експлозии се слушнале во голем број градови и региони, вклучувајќи ги Днепар, Киев, Харков, Николаев, Одеса, Суми и Чернигов.Russian drones struck Kyiv on Sunday morning, injuring at least seven. An apartment building caught fire during the attack. It follows Friday’s strikes that wounded at least 15. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/RUYcq3GdjA— CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) May 25, 2025Во Киев, за време на нападот, паднаа остатоци од соборени ракети, што предизвика пожари и штети. Стамбена зграда беше оштетена во регионот Голошејев, додека приватна куќа беше срушена во регионот Днепар. Шефот на градската воена администрација, Тимур Ткаченко, изјави дека дошло до делумно уривање на зградата и пожар.❗️ Consequences of a massive attack on #Ukraine ▪️#Kyiv Fall of UAV wreckage in different districts. Destruction, fires. Damage to a business center and a dormitory. There was also a UAV hit. There are already 11 wounded. Three killed and 10 injured in the region; pic.twitter.com/xtjWsIsrXn— Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) May 25, 2025Градоначалникот Виталиј Кличко изјави дека околу два часот наутро, четири лица се повредени во студентски дом во населбата Голосејевски, а дополнителни повреди се регистрирани и во населбите Десњански и Шевченковски. До 3:03 часот наутро, бројот на повредени во главниот град се искачи на десет.Харков: напади врз цивилната инфраструктураВо Харков, според градоначалникот Игор Терехов, биле погодени цивилна фирма и деловна зграда, додека „воздушни напади“ биле регистрирани во Основјански, Новобаварски и Шевченковски области. Неколку станбени згради беа оштетени, а три лица беа повредени, вклучувајќи и едно дете кое беше исечено од стакло.Николаев и Одеса беа исто така погодениРуски напади со беспилотни летала беа регистрирани во Николаев, а според началникот на областа Виталиј Ким, во градот интервенирала брза помош. Две лица беа ранети и хоспитализирани.Во Одеса, експлозии одекнаа доцна навечер на 24 мај, а беше забележано движење на руски беспилотни летала во правец на градот. Околу 23 часот, градоначалникот Генадиј Труханов потврди дека во градот се слушнале експлозии.Експлозии и во други областиВо Черниговската област околу два часа по полноќ се регистрирани прелети и експлозии, додека во Суми, градоначалникот на Коношоп, Артем Семенишин, ги потврди експлозиите во текот на ноќта. Експлозии се слушнале и во поширокото подрачје на регионот Сумка.РБК-Украина наведува дека единиците за воздушна одбрана биле активни во текот на ноќта во неколку градови и области. Дополнителна анализа на штетите и жртвите се очекува во наредните часови.



Пронајдете не на следниве мрежи: