Најголемите манипулатори се родени во овие четири хороскопски знаци

Постојат луѓе кои имаат посебна вештина да влијаат врз другите и да ги натераат да прават што сакаат. Оваа способност не мора секогаш да биде злонамерна, но во некои случаи може да биде многу опасна. Одредени хороскопски знаци често раѓаат луѓе кои ја користат својата снаодливост, шарм или емоционален притисок за да го добијат она што го сакаат. Ова се најголемите манипулатори на зодијакот.БлизнациБлизнаците се познати по нивната прилагодливост и комуникациски вештини, и токму тоа ги прави успешни во манипулацијата. Тие можат истовремено да покажат различни страни од својата личност и на тој начин да ги збунат оние околу нив. Нивната способност брзо да ги променат своите мислења и аргументи честопати ги става во ситуација каде што другите не знаат кои се нивните вистински намери. Близнаците вешто користат зборови за да ги убедат луѓето во она што го сакаат. Нивната генијалност и шарм понекогаш можат да бидат моќно оружје.ШкорпијаШкорпиите се мајстори на стратегијата и често планираат неколку чекори однапред. Нивната мистериозна природа и интензивни емоции им овозможуваат да ги препознаат слабостите на другите. Кога сакаат, многу лесно можат да ги користат чувствата на другите луѓе за свои цели. Шкорпијата ретко ги открива своите вистински намери, што го прави особено опасен манипулатор. Нивната контрола и силна волја им овозможуваат долго време да ги држат работите во свои раце.РибаИако многумина ги сметаат за чувствителни и нежни, Рибите можат да ја користат својата емпатија како алатка за манипулација. Нивната способност да ги препознаваат емоциите на другите луѓе понекогаш ги наведува да ја искористат оваа ранливост. Рибите често се прикажуваат себеси како жртви, со што предизвикуваат чувство на вина и подготвеност да се предадат. Оваа суптилна стратегија може да ги направи подеднакво моќни манипулатори како и поотворените знаци. Нивната дволичност и тенденција да избегнуваат конфликт понекогаш ги маскираат нивните вистински намери.ЈарецЈарците се практични и амбициозни, а нивната желба за успех понекогаш ги води кон манипулативно однесување. Тие знаат како стратешки да ги користат информациите и околностите во своја корист. Нивната сериозност и смиреност им овозможуваат да изгледаат убедливи и авторитетни. Кога сакаат да постигнат нешто, Јарците можат вешто да ги насочат другите да го прават она што им одговара. Нивната способност за контрола и ладниот пристап честопати ги рангираат меѓу најголемите манипулатори.

