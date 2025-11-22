Најголем број на нови индивидуални претприемачи во Украина во последните две години!

Во Украина, во третиот квартал од 2025 година е забележано највисоко ниво на отворање на индивидуални претприемачи во последните две години. Во овој период се регистрирани 77,4 илјади нови претприемачи. Индикаторот за третиот квартал го надмина резултатот од вториот квартал за 25% и беше за речиси 38% повисок од податоците за истиот период во 2024 година, објавува YC.Market.

Според студијата, структурата на новите регистрации укажува дека бизнисот се прилагодува на воените услови. Најголем број апликации се поднесени во секторите логистика, технички услуги и одржување на живот. Трговијата на мало стана лидер. Тука се појавија 22,3 илјади нови индивидуални претприемачи. ИТ секторот го задржува статусот на еден од столбовите на малиот бизнис. Во него се регистрирани 8,9 илјади нови регистрации. Активни се и секторите транспорт и логистика, прехранбен бизнис, трговија на големо, образование и рекламирање.

„Забележливо зголемување на бројот на нови регистрации се случи дури и во оние индустрии кои претходно беа во стагнација – на пример, издаваштвото (+79% од новите индивидуални претприемачи во споредба со минатата година, 86 наспроти 48 регистрации) укажува на одредено закрепнување на инфомедискиот и издавачкиот бизнис“, забележуваат аналитичарите. Најактивните региони во однос на бројот на новосоздадени индивидуални претприемачи остануваат клучни економски центри на земјата.

Киев го задржа своето водство. Во главниот град, за три месеци беа отворени 10,4 илјади нови индивидуални претприемачи. Во споредба со претходниот квартал, ова е зголемување од 21%. Днипропетровскиот регион го држи второто место. Тука се појавија речиси 8 илјади индивидуални претприемачи. Ова е зголемување од 40%.

Трите региони со најголем раст го вклучуваат и регионот Лавов со индикатор од 6 илјади нови индивидуални претприемачи. Следен е регионот Киев со 5,8 илјади регистрации, Харков со 5,6 илјади и Одеса со 5,5 илјади. Според аналитичарите, регионот Полтава се најде на седмото место. Тука се регистрирани 3,2 илјади индивидуални претприемачи. Растот е предизвикан од релативната безбедност на регионот и преместувањето на некои бизниси од исток.

Уште три региони влегоа во првите десет најактивни. Виничкиот регион со резултат од 3,1 илјади стана осми. Хмелницка регистрираше 2,6 илјади нови индивидуални претприемачи. Ивано-Франкивск додаде 2,4 илјади регистрации. Општиот тренд за сите региони останува доминација на новите работни места над бројот на прекини на дејноста.