Најголем добитник на берзата Македонија турист, пад за Комерцијална и Алкалоид

Изготвен од Илирика Инвестментс АД Скопје врз основа на официјални податоци од Македонска берза.Скопје, 19 август 2025 година – Македонската берза го заврши денешниот трговски ден со вкупен промет од 51.453.245 денари. Индексот МБИ10 бележи минимален раст од 0,01%, достигнувајќи вредност од 10.481,41 поени, додека индексот ОМБ остана непроменет на 127,48 поени. Тргувањето се одвиваше со умерена активност, без присуство на блок трансакции во редовниот дел од денот. Пазарот беше предводен од банкарските и фармацевтските акции, а најголемиот дел од прометот беше концентриран во неколку ликвидни издавачи.Најтргувани хартии од вредност:Комерцијална банка АД Скопје – 51 акции со вкупен промет од 1.446.450 денариАлкалоид АД Скопје – 43 акции со вкупен промет од 1.141.800 денариМакедонијатурист АД Скопје – 45 акции со вкупен промет од 472.500 денариНајголеми добитници на денот:Македонијатурист АД Скопје +2,94%Реплек АД Скопје +0,29%Стопанска банка АД Скопје +0,59%Најголеми губитници на денот:Алкалоид АД Скопје -0,33%Комерцијална банка АД Скопје -0,21%Обврзнички пазарНа пазарот на обврзници не беше реализирана ниту една трансакција. И покрај широката понуда на државни и структурни обврзници, вкупниот промет изнесуваше 0 денари.Берзанскиот ден беше умерен по обем и динамика. Иако индексот МБИ10 бележи симболичен раст, тргувањето беше сконцентрирано во неколку високоликвидни акции, без големи флуктуации. Недостигот на активност на обврзничкиот пазар укажува на слабо нвеститорско интересирање за овие хартии од вредност.

