НАЈДОБАР ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ, А РЕЧИСИ НИКОЈ НЕ ГО КОРИСТИ ПРАВИЛНО! Еве кога и како да пиете јаболков оцет – сите го прават ова погрешно

Експертите предупредуваат: Јаболковиот оцет има неверојатни придобивки, но само ако го пиете во вистинско време!Јаболковиот оцет со години се смета за еден од најмоќните природни еликсири, а се користи и за детоксикација на телото, регулирање на шеќерот во крвта, подобрување на варењето и губење на тежината.

Но – малкумина го користат правилно!

Експертите предупредуваат дека кога и како се консумира е клучно, бидејќи погрешниот момент може да предизвика повеќе штета отколку корист.

Еве кога и како да пиете јаболков оцет:

Точна доза: 20 мл јаболков оцет разреден во чаша вода (200 мл)

Најдобро време за пиење: Непосредно пред ручек или рана вечера

Никогаш на празен стомак! – особено наутро, бидејќи може да предизвика горушица, болка и лошо варење

Не пијте навечер – може да го иритира желудникот и да го наруши сонот

Што вели истражувањето?

Стабилизира шеќер во крвта – Оцетната киселина во јаболковиот оцет го забавува варењето на јаглехидратите и може да им помогне на луѓето со дијабетес тип 2 (Journal of Functional Foods, 2013).

Помага при губење на тежината – Го зголемува чувството на ситост, го намалува апетитот и го забрзува метаболизмот.

Ја зголемува апсорпцијата на железо – Студија од 2002 година покажува дека јаболковиот оцет може да го подобри искористувањето на железото од храната (Journal of Agricultural and Food Chemistry).

Предупредување!

Јаболковиот оцет е силна супстанца и секогаш треба да се разредува со вода. Никогаш не го пијте чист – може да ја оштети забната глеѓ и да предизвика иритација на желудникот.

Посебно внимание треба да се посвети на:

лица со гастритис и други цревни заболувања

лица со чувствителен стомак

бремени жени и доилки (консултирајте се со лекар пред употреба)

Јаболковиот оцет е навистина природен сојузник на здравјето, но само ако се користи правилно. Заборавете на пиење наутро на празен стомак – за максимален ефект, испијте го непосредно пред ручек и не заборавајте да го разредите!

