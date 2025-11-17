Најдобрата здрава ужина за намалување на шеќерот во крвта

0 SHARES Сподели Твитни

Одржувањето на стабилно ниво на шеќер во крвта е клучно за одржување на енергијата во текот на денот, без разлика дали имате дијабетес или не. Наоѓањето на совршена ужина може да биде предизвик, па затоа диететичарката и авторка за исхрана Франсис Ларџман-Рот го откри својот избор за најдобра ужина за регулирање на шеќерот во крвта. Нејзиниот одговор е изненадувачки едноставен – ф’стаци, пишува EatingWell.

Зошто ф’стаците се најдобар избор?

Иако може да изгледа неверојатно дека една ужина може да го намали шеќерот во крвта, Ларџман-Рот објаснува дека ова е можно бидејќи ф’стаците имаат многу низок гликемиски индекс, се богати со антиоксиданси и се богати со здрави масти.

Истражувањата исто така го поддржуваат овој избор. Мета-анализа на шест студии покажа дека консумирањето околу 50 грама ф’стаци дневно, во текот на најмалку три месеци, е поврзано со пониски нивоа на гликоза во крвта на гладно и подобрена функција на инсулин кај луѓе со дијабетес тип 2, предијабетес и метаболички синдром.

Друга студија покажа дека учесниците кои јаделе 28 грама ф’стаци пред појадок и 28 грама пред вечера во текот на 12 недели покажале значителни подобрувања во нивоата на HbA1c, што претставува просечно ниво на шеќер во крвта во текот на три месеци, како и други кардиометаболни маркери, како што се триглицериди и абдоминални масти.

Други начини да уживате во ф’стаци

Ф’стаците се вкусни сами по себе, но можат да збогатат многу јадења. Одлични се како крцкава обвивка за риба и пилешко, како што се бас од фритеза на воздух или пилешко со топла салата од јачмен. Исто така, тие се одличен додаток на енергетски топчиња, како што се оние со цреши и какао или со брусница.

Како да изберете ужина за стабилен шеќер во крвта?

Заедно со избалансирани главни оброци, внимателно одбраните закуски можат да помогнат во спречувањето на скокови и падови на шеќерот во крвта. Ларџман-Рот препорачува закуски што содржат комбинација од протеини, здрави масти и јаглехидрати.

,,Ова трио помага во стабилизирање на шеќерот во крвта, што е корисно не само за луѓето со дијабетес или предијабетес, туку за сите нас“, објаснува таа.

Според неа, најдобрите закуски за регулирање на шеќерот во крвта имаат малку или воопшто немаат додаден шеќер.

„Некои луѓе мислат дека не можете да додадете шеќер за да спречите скок на гликозата во крвта, но ако вашата ужина има соодветна количина на растителни влакна и протеини, до пет грама додаден шеќер не треба да ве тргне од колосек“, вели Ларџман-Рот.

Тој препорачува оброкот да содржи најмалку два до три грама влакна по порција. Влакната го поттикнуваат чувството на ситост, помагаат во контролата на шеќерот во крвта и го намалуваат ризикот од развој на дијабетес тип 2. Исто така, најмалку пет грама протеини. Протеините се варат побавно и не предизвикуваат скокови на шеќерот во крвта освен ако не се комбинираат со многу додаден шеќер.

Тој исто така советува дека оброкот треба да содржи околу пет до десет грама масти. Мастите го забавуваат варењето, што резултира со постепено и постабилно зголемување на нивото на гликоза.

Тоа е дополнителен бонус ако ужината е погодна за консумирање во движење. „Ако не можете да ја понесете со себе кога се чувствувате исцрпено, тоа не е баш одлична ужина за балансирање на шеќерот во крвта“, истакнува Лигеман-Рот

