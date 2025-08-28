Најдобрата храна за намалување на шеќерот: Ќе им се допадне на дијабетичарите

0 SHARES Сподели Твитни

Зголемениот холестерол го зголемува ризикот од кардиоваскуларни болести, срцев и мозочен удар и периферни артериски заболувања. И затоа е важно да го држите во нормални граници.

Кога станува збор за правилната исхрана, кардиолозите тврдат дека постојат седум намирници кои треба почесто да ги консумираме доколку се стремиме да го намалиме покаченото ниво на холестерол.

Оваа храна го намалува липопротеинот со ниска густина (ЛДЛ или „лош“ холестерол) и го зголемува липопротеинот со висока густина (ХДЛ или „добар“ холестерол).

Овес и јачмен

Овесот и јачменот често се јадат за појадок и содржат посебен вид влакна, бета-глукани, кои се врзуваат за лошиот холестерол и го олеснуваат телото да го исфрли од телото. За здрава количина на бета-глукан, важно е да се стремите кон 120 до 200 грама овес или јачмен дневно.

Масна риба

Лососот и скушата се полни со омега-3 масни киселини кои го намалуваат нивото на лошиот холестерол и го зголемуваат нивото на добриот холестерол. Вклучете мрсна риба во вашата исхрана најмалку два пати неделно. Здрава порција е околу 100 грама масна риба.

Јаткасти плодови

Богати со мононезаситени и полинезаситени масти, јаткастите плодови активно го намалуваат лошиот холестерол. Бадемите, оревите и ф’стаците се добри бидејќи содржат антиоксиданси кои имаат дополнителни кардиоваскуларни придобивки. Дневниот дел од јаткастите плодови не треба да надминува 40 до 50 грама.

Маслиново масло

Основата на медитеранската исхрана содржи мононезаситени масти кои можат да го намалат лошиот холестерол. Целта e две до три лажички маслиново масло на ден.

Овошје и зеленчук

Oвошјето и зеленчукот, како што се боровинки и спанаќ, не само што делуваат како шарен додаток на јадењата, туку и се богати со влакна, антиоксиданси и растителни стероли. Целта се пет порции овошје и зеленчук дневно.

Пронајдете не на следниве мрежи: