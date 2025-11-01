Најдобра исхрана за мачки: Експертите ги предупредуваат сопствениците – едно нешто е опасно за вашето домашно милениче

0 SHARES Сподели Твитни

Затоа сè повеќе сопственици се обидуваат да им обезбедат на своите миленици „поприродна" исхрана – сирово месо. Експертите открија кој вид исхрана е најбезбеден за вашето домашно милениче.

Мачките отсекогаш биле месојади. Нивните тела и дигестивни системи се прилагодени на исхрана богата со протеини и масти, со многу малку јаглехидрати. Во природата, тие би се хранеле со плен кој обезбедува хранливи материи и влага, но денешните мачки живеат во затворен простор и зависат од храната што ја обезбедуваат луѓето.

Затоа сè повеќе сопственици се обидуваат да им обезбедат на своите миленици „поприродна“ исхрана – сурово месо. Сепак, иако оваа идеја има смисла, практиката покажува дека таа не е секогаш безбедна или нутритивно комплетна.

Сирова исхрана – потенцијално ризична

Застапниците на суровата храна тврдат дека мачките добиваат протеини со подобар квалитет и повеќе влага на овој начин, но ветеринарите предупредуваат на сериозни недостатоци. Суровите оброци честопати не се правилно избалансирани – содржат премногу фосфор, премалку калциум и можат да бидат сиромашни со витамини како што е таурин, кој е неопходен за функцијата на срцето.

Покрај тоа, суровото месо може да биде контаминирано со бактерии како што се салмонела или листерија, кои се опасни не само за мачките, туку и за луѓето. Значи, иако суровата храна изгледа природна, ризиците честопати ги надминуваат придобивките, особено ако оброците не се професионално дизајнирани.

Сува и влажна храна – честопати побезбеден избор

Индустриската храна за мачки е развиена за да ги обезбеди сите потребни хранливи материи во прецизно дефинирани пропорции. Висококвалитетната сува храна богата со протеини и животински масти е идеална за одржување на здрави заби, додека влажната храна содржи повеќе вода и придонесува за хидратација.

Комбинирањето на овие два вида храна дава најдобар баланс – комплетна, безбедна и практична исхрана што спречува нутритивни недостатоци. Затоа, ветеринарите најчесто препорачуваат основата на исхраната да биде висококвалитетна комерцијална храна, а варено месо или делумно свежа храна да може повремено да се додава – но само како додаток, а не како основа.

Урамнотежената исхрана е најдобра

Најдобриот начин да ја одржите вашата мачка здрава, активна и долговечна е да ја храните со избалансирана комбинација од сува и влажна храна, со повремени додавања на свежо или варено месо во контролирани количини. Суровата храна може да биде дел од исхраната, но само ако е внимателно подготвена, замрзната и нутритивно избалансирана како што препорачува ветеринар.

Вистинската грижа за мачката не значи имитирање на природата, туку разбирање на нејзините потреби и обезбедување безбедна, квалитетна храна секој ден.

