Најдобриот домашен лек против воспаление на белите дробови – со голема брзина ги лечи респираторните тегоби

Воспаление на белите дробови е инфекција од долните дишни патишта која што може да биде предизвикана од различни фактори.

Без оглед на развојот на медицината, токму тоа во светот е гoлем здравствен проблем. Доколку не се лечи може да доведе до акутно откажување на белите дробови и до смрт на болниот човек.

Симптомите кои што укажуваат на воспаление на белите дробови се болка во градите и грбот, краткотрајно дишење, температура, омалаксаност, губење на апетитот.

Сепак, народната медицина има решение за овој проблем. Природниот лек ќе ги ублажи респираторните тегоби, а за негова подготовка ќе ви биде потребно:

– чај од листови коприва

– чај од лисја од даб

– лисја од глуварче

– чај од жалфија

– чај од ајдучка трева

Подготовка:

По една лажица од секој чај измешајте и прелијте со половина литар вода, па оставете да отстои 12 часа.

Треба да испиете по една шолја чај наутро, напладне и навечер.

Напомена: Пред употреба на било каков народен лек, консултирајте се со вашиот доктор.

