Најдобриот начин да ги зајакнете мускулите на стапалата – и е сосема бесплатен

Со посилни мускули на стапалата, се подобрува механиката на стапалата, што може истовремено да ја подобри механиката на коленото, колкот и ‘рбетот, рамнотежата и држењето на телото, и да ги намали болките во долниот дел на грбот, грбот и вратот.

Одењето бос на песочна плажа или на трева е одлично чувство, нели? Ова не е само пријатно, туку и здраво, а причината е што „кога одите боси, ги тренирате и зајакнувате мускулите на стапалата“, вели германскиот ортопед д-р Матијас Манке.

Тој истакнува дека мускулите на табаните се особено активирани, објаснувајќи дека ова е исклучително важно, бидејќи „ако не ги тренирате, тие атрофираат“.

Понатаму, вашите стапала содржат мноштво слободни нервни завршетоци кои обезбедуваат сензорни повратни информации до вашето тело.

Значи, со посилни мускули на стапалата, се подобрува механиката на стапалата, што може истовремено да ја подобри механиката на коленото, колкот и ‘рбетот, рамнотежата и држењето на телото, и да ги намали болките во долниот дел на грбот, грбот и вратот.

Друга работа што треба да се спомене е плантарниот фасциитис, познат и како „петни израстоци“, е често болен коскен израсток каде што коската на петата се среќава со плантарната фасција, тенка лента од сврзно ткиво што се протега по должината на долниот дел од стапалото од коската на петата до прстите, и често е предизвикана од недоволно тренирани мускули на стапалото. Затоа, одењето бос може да помогне и во спречувањето.

Д-р Манке вели дека многу малите деца треба да одат без своите први чевли и чорапи доколку е можно, бидејќи тоа им помага на нивните стапала да се развиваат природно.

Иако одењето бос генерално се препорачува за сите, постојат исклучоци. Не се препорачува за луѓе кои страдаат од полиневропатија, болест или дифузно нарушување кое влијае на бројни периферни нерви, така што чувството во стапалата е намалено или целосно отсутно.

Д-р Манке предупредува дека „во овој случај, ризикот од повреда е висок, со оглед на тоа што лицето не ја чувствува штетата на стапалото. Тој исто така ги повикува дијабетичарите да бидат внимателни.

Ако не сте навикнати да одите боси, не треба веднаш да ги соблекувате чевлите и да почнете да одите боси.

„Тоа треба да се прави постепено“, вели д-р Манке, советувајќи дека на почетокот може да се ограничи на одење по песочна плажа или трева.

Тој исто така советува одењето бос на почетокот да се комбинира со одење во чевли, додавајќи дека ова е една од причините зошто не носи влечки дома.

Постои уште една опција, таканаречени „боси чевли“, чевли кои ве тераат да се чувствувате како да сте боси. Тие имаат многу тенок и флексибилен ѓон и се доволно широки за убаво да ги рашират прстите.

Д-р Манке вели дека овој вид обувки ги штити вашите стапала на груб терен, а воедно им овозможува да бидат активни.

