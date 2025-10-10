Најдобриот рецепт за сарма: Месото се топи во устата, а мирисот ќе ве опие

0 SHARES Сподели Твитни

Ништо не мириса толку добро како сармата што крчка со часови и се топи под лажица. Кога ќе се отвори капакот и ќе се почувствува мирисот на чадено месо и зелка, знаете дека празничната трпеза е готова.Состојки:1 голема кисела зелка800 г мешано мелено месо (свинско-говедско)150 г чадена сланина (ситно исечкана)1 голема глава кромид100 г ориз2 моркови (рендани)1 јајце1 лажичка суви зачинисол, бибер, мелен бибер1 лажица маст1 лажица брашно1 лажичка пипер2 ловорови листа неколкупарчиња суво месо или ребраПодготовка:Одделете ги листовите зелка и исечете ги згуснатите делови. Пржете ситно исечкан кромид и сланина во малку масло додека не замирисаат. Додадете рендан морков, потоа ориз, мелено месо, зачини и јајце. Добро измешајте сè. Ставете по една лажица фил на секој лист, замотајте го и завиткајте ги краевите.Ставете неколку листови зелка и парче суво месо на дното од тавата, потоа ред сарми. Наредете ги ред по ред, вметнете ловорови листови и уште малку суво месо помеѓу.Во тава, направете прскање на една лажица маст, пропржете го брашното и зачинот, додадете малку вода и прелијте ја целата сарма. Прелијте со врела вода (да се покрие), покријте со чинија и капак.Крчкајте минимум 3 часа на тивок оган, а највкусно е ако само повторно се загрее во рерна следниот ден.Тајната на виралната сарма:Гответе долго и на тивок оган бидејќи тоа прави голема разлика.Додадете парче сув свински зглоб за вкусна арома.Никогаш не мешајте ја сармата со лажица, само протресете го садот.

