Најдобриот сок за здравјето на цревата

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГОТ д-р Џозеф Салхаб го препорачува сокот од кисела вишна како врвен избор за здравјето на цревата, наведувајќи ја неговата способност да го намали воспалението благодарение на високата содржина на полифеноли и антиоксиданси. Покрај неговите корисни ефекти врз дигестивниот систем, овој сок е и природен извор на мелатонин, хормон кој може да придонесе за подобар сон. Иако генерално се препорачува да се консумира цело овошје наместо сок, сокот од кисела вишна е исклучок со бројни здравствени придобивки.

Исклучок меѓу овошните сокови

Во видео објавено на Инстаграм, д-р Џозеф Салхаб објасни зошто сокот од цреша е неговиот омилен сок, иако обично не е склонен да препорачува овошни сокови, пишува EatingWell.

„Не сум обожавател на повеќето овошни сокови. Тие имаат тенденција да ги отстрануваат корисните соединенија што овошјето нормално ги содржи“, напиша Салхаб.

,,Сепак, исклучок за мене се соковите богати со антиоксиданси и полифеноли“, додаде тој, наведувајќи ги како примери соковите од вишна, брусница и боровинка.

Антиинфламаторно дејство во цревата

Сокот од кисела цреша се издвојува особено затоа што истражувањата покажаа дека помага во намалувањето на воспалителните маркери кај луѓе со воспалително заболување на цревата. Се верува дека ова се должи на високите нивоа на антоцијанини и хлорогени киселини што ги содржи.

„Цревните бактерии можат да ги користат полифенолите за да произведат антиинфламаторни соединенија во цревата“, објаснува Салхаб во видеото.

Покрај придобивките за здравјето на цревата, сокот од кисела вишна има и дополнителна корист. „Го пијам и навечер бидејќи е природен извор на мелатонин“, вели Салхаб. Тој препорачува разредување на сокот со ледена вода за хидрирачки пијалок кој помага и при спиење.

Како да изберете и пиете сок од цреша

Можете да пиете сок од цреша сам, разреден со мраз или минерална вода, или да го користите како основа за безалкохолни коктели. Докторот нагласува дека е важно да се купува 100% сок, а не сок од концентрат.

„Соковите често можат да бидат богати со калории, затоа не претерувајте. Направете си свој сок или изберете таков без додаден шеќер“, советува Салхаб.

Иако високиот внес на додаден шеќер може да предизвика симптоми како хроничен замор, зголемена жед и зголемување на телесната тежина, природните шеќери во овошјето, поради хранливата густина на самото овошје, можат да имаат спротивен ефект. Со избегнување на овошје и овошни сокови без додаден шеќер, може да ја лишите вашата исхрана од клучни хранливи материи.

