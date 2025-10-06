Најдобрите домашни лекови против кашлица

Кашлицата е еден од најчестите здравствени проблеми поради кои пациентите бараат лекарска помош.
Причини за појава на кашлица има безброј, но воглавно таа е знак за некоја постоечка болест. Понекогаш, кашлицата е обид на организмот да ги исчисти дишните патишта.
Кога кашлицата ќе почне да се влошува, важно е да се ослободите од неа што е можно побрзо. Сепак, пред да почнете да земате лекови на своја рака, најдобро е да пробате некој домашен рецепт за кашлица.
Всушност, многу од домашните лекови за кашлица се покажале како навистина ефективни.
Во продолжение погледнете ги најдобрите:
Лут сируп против кашлица
Овој сируп има антиоксидансни и антивирусни својства и значително ќе ја ублажи кашлицата.
Потребни состојки:
1 ситно исечкан кромид
3 корени свеж рендан ѓумбир
4 лажички квалитетен мед
Начин на подготовка:
Во сад ставете ги медот, ѓумбирот и кромидот. Добро промешајте ги состојките додека не добиете хомогена смеса.
Оставете да отстои преку ноќ, а следното утро извадете ги состојките од медот.
Препорачливо е да консумирате по една лажица од сирупот, 5 до 6 пати дневно.
Чај од ѓумбир
Со децении, ѓумбирот се користи како природен лек против кашлица. Оваа лековите билка помага во искашлувањето и прочистувањето на дишните патишта.
Потребни состојки:
1 лажица мед
2 лажици свеж лимонов сок
12 парчиња свеж ѓумбир
Начин на подготовка:
За да го направите чајот, во 6 децилитри вода ставете ги парчињата ѓумбир.
На тивок оган загрејте ја водата, но не дозволувајте да зоврие.
После 10 минути варење, прецедете го чајот и додајте ги медот и лимоновиот сок.
Во текот на денот треба да испиете неколку шолји од овој чај.
Сируп со мед и лимон
За медот одамна се знае дека е одличен сојузник во борбата против кашлицата, настинката и грипот.
Во комбинација со лимон, медот е одличен природен лек за кашлица.
Потребни состојки:
150 милилитри мед
50 милилитри свежо цеден лимонов сок
50 милилитри кокосово или маслинов масло
Начин на подготовка:
Добро измешајте ги сите состојки, а потоа загрејте ја смесата на тивок оган.
Откако ќе зоврие, ставете го сирупот во стерилно шише и чувајте го фрижидер (рокот на траење е 3 недели).
Во текот на денот консумирајте една лажица сируп, 2-3 пати. Можете да го пиете сирупот сè додека не исчезнат симптомите на кашлица.
Сируп за тешка и упорна кашлица
За овој сируп ќе ви бидат потребни повеќе состојки, но ќе ви се најде доколку имате тешка кашлица што не се повлекува.
Потребни состојки:
1 стапче цимет
2 гранчиња мајчина душица
150 милилитри мед
50 милилитри свежо цеден сок од лимон
50 милилитри кокосово масло
1 исечкана лута пиперка
1 чешне лук
1 мал ситно сечкан кромид
Начин на подготовка:
Циметот, мајчината душица, лукот, кромидот и пиперката ставете ги во сад и прелијте ги со мед и кокосово масло.
Добро промешајте ги состојките и зовријте ја смесата. Потоа тргнете ја од оган и оставете ја се излади.
Изладената смеса прецедете ја, вратете ја во садот и додајте го лимоновиот сок.
За складирање на сирупот ќе ви бидат потребни стерилни шишиња, а најдобро е да го чувате во фрижидер.
3 до 4 пати дневно, пијте по една лажица од сирупот.
Кромид и мед
Оваа комбинација одамна се користи како лек против кашлица.
Потребни состојки:
1 голема главица кромид
3 лажици багремов мед
Начин на подготовка:
Исечкајте го кромидот и ставете го во помал сад. Прелијте го со 3 лажици мед и затворете го садот.
Оставете ја смесата да отстои неколку часа, а потоа прецедете ја.
Во текот на денот пијте по 1 лажица од сирупот.Пронајдете не на следниве мрежи: