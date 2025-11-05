НАЈДОБРИТЕ НАМИРНИЦИ ЗА ЗДРАВИ ЦРЕВА: Нутриционистите велат дека треба да бидат на нашето мени цело време

0 SHARES Сподели Твитни

Како што старееме, одржувањето на здрав дигестивен систем станува сè поважно.

Постојат многу работи што можете да ги направите за да го контролирате здравјето на цревата.

Еден од најдобрите чекори што треба да ги преземете е да ја додадете вистинската храна во вашата исхрана, а тоа често вклучува храна богата со растителни влакна.

Бобинки

Има многу придобивки од редовното јадење бобинки. Овие мали плодови се богати со нерастворливи влакна, кои ја поддржуваат работата на цревата и ги хранат корисните цревни бактерии. Нивната висока содржина на антиоксиданси, исто така, придонесува за целокупното здравје.

Мешунките

Мешунките се одличен извор не само на растителни протеини, туку и на растворливи и нерастворливи влакна и поттикнуваат редовно празнење на цревата и хранење на цревните бактерии.

Чиа семе

Чиа семето е богато со растворливи влакна, кои помагаат во забавување на варењето и промовираат ситост. Тие се богати и со омега-3 масни киселини, кои имаат антиинфламаторни својства.

Брокула

Брокулата содржи сулфорафан, соединение кое може да го заштити дигестивниот систем, заедно со влакна за дигестивно здравје. Се покажа дека сулфорафанот има и антиканцерогени својства.

