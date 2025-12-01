НАЈДОБРИТЕ НАМИРНИЦИ ЗА ИМУНИТЕТ: За време на сезоната на вируси и настинки, тие треба да бидат дел од вашата дневна исхрана

0 SHARES Сподели Твитни

Освен што го зајакнуваат здравјето на срцето и работата на мозокот, лиснатиот зеленчук, како што се кељот, спанаќот, блитвата и руколата, се едни од најдобрите намирници за јадење.

Имунитетот е важен во текот на целата година, но се чини дека стана уште поважна здравствена тема во последните неколку години. И секогаш е од посебен интерес кога ќе дојде сезоната на настинки и грип.

За среќа, можно е да се заштитите од шмркањето и болестите така што самите ќе одржувате здрав имунолошки систем преку секојдневни навики. Еден од најдобрите доживотни начини за поддршка на вашиот имунитет е преку исхрана и паметни навики во исхраната.

Консумирање намирници за зајакнување на имунитетот и пиењето одредени пијалоци не само што е ефикасно, туку е полесно и повкусно отколку што мислите, пишува Real Simple.

Лиснат зеленчук

Овој зеленчук е богат со микронутриенти, особено витамин Ц и витамин К, кои се неопходни за добар имунолошки систем. Други хранливи материи за зајакнување на имунитетот во лиснатите зеленчуци вклучуваат бета-каротин и фолати, или витамин Б9.

Пробиотска храна

Кога станува збор за здравјето на цревата, предност има пробиотската храна како јогуртот, кефирот и киселата зелка. И бидејќи функцијата на цревата е поврзана со имунитетот, овие избори богати со пробиотици се повеќенаменска суперхрана.

Добрите бактерии во пробиотската храна ги зајакнуваат имунолошките клетки во цревната обвивка, а микробите исто така ја метаболизираат храната за да произведат хранливи материи кои инаку не би биле достапни за телото. Ова осигурува дека вашиот имунолошки систем ги добива хранливите материи кои му се потребни за работа.

За оптимална поддршка на имунолошкиот систем, се препорачува додавање на пробиотска храна во исхраната два до три пати неделно.

Цитрусно овошје

Цитрусовите овошја, како портокалите и грејпфрутот, се полни со витамин Ц. Оваа хранлива материја е неопходна за врвна имунолошка функција, бидејќи го стимулира производството на бели крвни зрнца кои се борат против болестите.

Можете да уживате во цитрусно овошје додавајќи го во салати или смути.

Бобинки

Кога станува збор за храна за зајакнување на имунитетот, не можете да погрешите со бобинки како јагоди, боровинки и малини. Бобинките се богати со антиоксиданси кои помагаат во заштитата на здравите клетки од штетните молекули.

Бобинките содржат и витамин Ц, суштинска хранлива материја за имунитетот и влакна, кои ги поддржуваат добрите бактерии во дигестивниот тракт.

Можете да го комбинирате ова овошје со овесна каша или да го искористите за да подготвите смути.

Зелен чај

Зелениот чај е пијалок кој исто така игра улога во градењето на добар имунитет.

Овој чај има голем број на антиоксиданси, вклучително и растително соединение наречено епигалокатехин галат. Тоа соединение може да помогне да се намали воспалението во телото и да се подобри неговата функција.

Уживајте во топол или ладен зелен чај и нема да погрешите се додека не претерате.

