Најемпатичните хороскопски знаци

Има луѓе кои ќе ви кажат: „Знам точно како се чувствувате“. А има и хороскопски знаци кои навистина го знаат тоа. Додека сè уште се обидувате да сфатите дали сте тажни, гладни или само уморни, тие веќе стојат до вас со ќебе, чоколадо и листа за репродукција „за душата“. Запознајте три знаци кои лесно би можеле да работат како лични терапевти.РибаАко некогаш сте почувствувале дека некој ве чита како отворена книга, веројатно сте биле во друштво на Риби. Овој воден знак има шесто сетило за емоциите на другите луѓе. Рибите не само што чувствуваат со вас – тие често чувствуваат и за вас. Еден поглед и тие знаат дали сте имале ужасен ден. Додадете ја на тоа нивната неисцрпна имагинација и одеднаш се наоѓате во романтичен филм со топла шолја чај во рака.РакРаковите се тип на луѓе кои ќе ви донесат супа кога сте настинат и ќе останат покрај вас додека не ја изгледате целата сезона од вашата омилена серија – по трет пат. Нивните срца се големи како куќа, а грижата за другите е во нивниот генетски код. Ако Ракот ве сака, тој е подготвен да се откаже од сè за да ве слуша – и без осудување. Нивната прегратка? Лек за душата.ВагаВагите се дипломати на зодијакот, но зад нивните тактични реченици лежи исклучително емпатично срце. Тие секогаш ќе се обидат да ги разберат сите страни и им се допаѓа кога сите се среќни. Нивната емпатија доаѓа со доза на смиреност и трпение, што ги прави идеални пријатели во емоционални кризи. Вагите ќе ве слушаат, ќе ви дадат совет што звучи како цитат од книга, а потоа ќе ве однесат на колачиња – за рамнотежа.

