Најздравата билка на светот, а никој не ја јаде

Поточарката има повеќе железо од спанаќот! Билка за детоксикација на црниот дроб која го лекува срцето, ја зајакнува косата и ја прочистува крвта. Зошто сè уште не ја користите?

Ова растение е шампионот за здравје што постојано го избегнуваме! Поточарката ја прочистува крвта, помага за здравјето на срцето, а исто така го спречува опаѓањето на косата и ги решава проблемите со кожата.

Дали некогаш сте се запрашале зошто нашите предци биле поздрави и живееле подолго?

Одговорот често лежи во природата, во растенијата што растат под нашите нозе, но ние упорно ги игнорираме. Станува збор за поточарката, заборавено растение за кое експертите ширум светот тврдат дека е најздравото на планетата. Иако се нарекува суперхрана, ретко го гледаме на нашите трпези.

И тоа е вистинска штета, бидејќи поточарката лекува, храни и штити нашето тело од глава до пети.

Моќта на поточарката

Кресот е вистинско зелено богатство кое се користи во исхраната со векови, но неговата моќ често се потценува. Тоа е зеленчук кој содржи неверојатна концентрација на есенцијални хранливи материи. Ако треба да се верува на истражувањата, кресот е вистинскиот победник: содржи повеќе железо од спанаќот, што го прави неопходен во борбата против анемијата, и повеќе витамин Ц од некои цитрусни овошја!

Освен што ни обезбедува витамини, поточарката има бројни здравствени придобивки кои неодамна се научно потврдени. Откриено е дека го намалува и запира оксидативниот стрес – што е клучно за забавување на стареењето – а воедно ја прочистува крвта и го стимулира апетитот. Ова растение буквално го чисти нашето тело од акумулираните токсини.

Спасение за срцето, црниот дроб и косата

Освен што обезбедува темелна детоксикација, поточарката е чудо за виталните органи и изгледот:

Срце и циркулација на крв: Многу експерти тврдат дека поточарката има моќ активно да спречи бројни кардиоваскуларни проблеми, зачувувајќи го здравјето на срцето и крвните садови.

Кожа и коса: Кресот е исто така сојузник за убавина. Сокот од Кресот може да се нанесува локално (надворешно) и се користи за лекување на секаков вид на состојба на кожата и косата.

Како да се користи поточарка: Сок и облоги

Многу луѓе пијат сок од поточарка како ефикасен еликсир за здравје. Се препорачува сокот да се пие разреден со вода, обично во сооднос 1:5 (еден дел сок, пет дела вода). Препорачаната доза е една чаша на секои неколку дена, и не повеќе од тоа, бидејќи прекумерната консумација може да доведе до несакани несакани ефекти.

За оние кои имаат проблеми со опаѓање на косата или кожни заболувања, поточарката нуди и надворешно решение:

Локална употреба: Само втријте го свежиот сок на засегнатите места или користете го како облога за конечно да го решите проблемот со опаѓање на косата и одредени проблеми со кожата.

Облога: Земете неколку листови од ова растение и измешајте ги со алкохол. Смесата се нанесува на засегнатите места и се завиткува со завој. Облогата треба да се остави неколку часа, потоа да се отстрани и местото да се исплакне со ладна вода.

Ете го, поточарка – богатство кое е достапно за сите. Почнувајќи од денес, престанете да го избегнувате. Вклучете ја оваа моќна билка во вашиот живот и видете зошто ја нарекуваат шампион на здравјето!

