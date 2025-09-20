Најздравата положба за спиење: Го подмладува лицето, ја намалува болката и ја враќа енергијата

0 SHARES Сподели Твитни

Дали спиете погрешно и затоа се будите уморни? Оваа положба менува сè – вашето лице, вашиот ‘рбет и вашето утро.

Дали спиете како што сакате – на страна, на стомак, згрчени како фетус? Можеби е време да обрнете внимание на тоа како вашето тело поминува една третина од вашиот живот. Бидејќи положбата во која спиете не само што влијае на тоа дали ќе се разбудите вкочането, туку и на тоа како вашето лице старее, како вашиот ‘рбет дише и дали се чувствувате како човек или како прегазен скутер наутро.

Зошто спиењето на грб е најздраво

Експертите за спиење се согласуваат: спиењето на грб е ортопедски најправилната положба. Телото е во неутрална положба, ‘рбетот не се витка, вратот се потпира, а лицето не страда од притисокот на перницата. Ова значи помалку брчки, помалку оток и поголема шанса да се разбудите без болка во вратот, рамената и долниот дел од грбот.

Подмладување без скапи креми

Кога спиете на грб, вашето лице е слободно – нема триење, нема брчки на кожата. Ако користите перница од мемори пена и спиете со малку подигната глава, ги намалувате шансите за темни кругови и утринско отекување. Вашата кожа се регенерира додека спиете, а ефектот е сличен на прескокнување две ноќи плачење и една лоша одлука.

Заборавете на болката – вашето тело ви испраќа порака

Ако се разбудите со болки во долниот дел од грбот, проблемот можеби не е во душекот, туку во положбата. Спиењето на стомак, иако на некои може да им изгледа удобно, всушност врши притисок врз зглобовите и мускулите, особено врз вратот. Лежењето на грб го елиминира овој притисок и му овозможува на вашето тело да се опорави во текот на ноќта.

Како да преминете на поздрава положба

Ако спиењето на грб ви се чини неприродно, обидете се постепено да се навикнете. Ставете перница под колената за да го намалите притисокот врз долниот дел од грбот. Користете потенка перница за главата за да го држите вратот во линија. И да – немојте да се нервирате ако се превртите во текот на ноќта. Важно е вашето тело да знае дека има можност правилно да се одмори.

Не мора да го менувате целиот свој живот – само начинот на кој спиете. Позата на грб е мала промена со голем ефект: помалку болка, повеќе енергија, лице кое не вреска „Не спијам доволно“. Пробајте ја една недела и видете ја разликата. Вашето тело ќе ви биде благодарно.

