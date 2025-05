Најконтроверзниот тенисер го одигра својот последен натпревар во Рим: го нарече Србинот „циган“, тој е голем пријател на Новак

0 SHARES Сподели Твитни

Еден од најконтроверзните тенисери во светот, Италијанецот Фабио Фоњини , го одигра својот последен натпревар на Мастерсот во Рим, откако веќе беше поразен во првото коло од Џејкоб Фирнли од Шкотска, кој победи со 6:2, 6:3.Поранешниот деветти тенисер во светот е во голем пад во последните неколку сезони, а очигледно сфати дека возраста си го направила своето и дека повеќе не може да се натпреварува со помладите тенисери, па така беше и во дуелот со Фирнли.Фоњини понекогаш лесно ги победуваше таквите противници, особено „на домашен терен“, како на пример во Рим, каде што имаше огромна поддршка, а Франческо Тоти дури дојде да го бодри , но ни тоа не помогна.Иако Фоњини поведе со 2:0 на почетокот, следеше серија од 6:0 за Фирнли, која толку убедливо го доби првиот сет. Слично беше и во вториот дел, каде што Фоњини повторно направи ран брејк, водејќи со 3:1, а потоа Фирнли победи со нова серија од 5:0 и се пласираше во втората рунда, каде што го чека уште еден Италијанец, но сега во полна сила – Матео Беретини.Onwards and upwards 👏Jacob Fearnley defeats Fognini in his last match in Rome, 6-2 6-3#IBI25 pic.twitter.com/GJzoZMrDTL— Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2025Фоњини беше еден од најголемите борци во тенисот, несмасен на сите површини, но и доста темпераментен. Многу од неговите испади за време на турнирот се паметат.Едно време, на Вимблдон во 2019 година, тој рече дека ќе му наштети ако „падне бомба врз проклетите Англичани“, за што подоцна беше казнет со 27.000 долари.Сепак, тоа не беше неговиот единствен испад, тешко е дури и да се избројат. Тој речиси се тепаше неколку пати со противниците онлајн по натпреварот , а сцената од 2021 година на Австралија Опен, кога се судри со сонародникот Салваторе Карузо, е особено незаборавна.Shocked, just astounded, that guys named Fabio Fognini and Salvatore Caruso are arguing like this. pic.twitter.com/vSEqMHhl5Z— Chris Mack (@THEChrisMack) February 11, 2021Слична тепачка имаше и со Словенката Алијаз Бедене, со која речиси се степа, па мораше да реагира и судијката, која стана од столчето и застана меѓу тенисерките за да ги раздели.pic.twitter.com/8PEJTzmbwx— Olly Media (@olly_media) July 19, 2022Тој често беше мета на судиите, со кои често се расправаше, а поради една навреда кон линиски судија во 2021 година во Барселона за време на натпреварот со Запата Мираљес, дури беше дисквалификуван од турнирот.Едно време беше суспендиран и од УС Опен, кога вербално го навреди и судијата, кого го нарече к*т, а потоа доби условна казна дека ќе му биде забрането да игра на уште два УС Опен после тоа.Еден од најпаметните скандали е кога тој го нарече српскиот тенисер Филип Крајиновиќ Циганин за време на натпревар.Подоцна се покајал за тоа и рекол дека тоа било едно од најстрашните сеќавања во неговата кариера .Сепак, тој имаше одличен однос со Новак Ѓоковиќ и тие се одлични пријатели, а Фабио Фоњини е еден од ретките што застанаа покрај него кога Новак Ѓоковиќ беше мета на целиот свет кога одби да се вакцинира против коронавирусот.Тој е познат и по фактот дека се оженил со сонародничката и исто така исклучително успешна тенисерка Флавија Пенета, поранешна шампионка на Отвореното првенство на САД, која го објави своето повлекување од тенисот по освојувањето на титулата во Њујорк во 2015 година.Фоњини и Пенета имаат две деца од бракот, син и ќерка.



