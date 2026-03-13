НАЈКРВАВАТА СИЛА НА ИРАН! Го чуваат новиот ајатолах: Немилосрдниот елитен одред во црни униформи сее страв и го брани Врховниот лидер „ДО ПОСЛЕДНАТА КАПКА КРВ“

0 SHARES Сподели Твитни

Новиот ајатолах Моџтаба Хамнеи, 56, син на убиениот врховен лидер Али Хамнеи, ја презеде власта во Иран во време кога теократијата во земјата се соочува со најголемите предизвици во последните половина век. Елитната антитерористичка специјална единица на Иран е задолжена да го чува новиот врховен лидер на Иран.

Ајатолахот Али Хамнеи беше убиен на првиот ден од американско-израелскиот напад врз Иран на 28 февруари, а неговиот син Моџтаба беше прогласен за нов лидер. Америка веќе беше негодувана на тоа. Претседателот Доналд Трамп рече дека Моџтаба „нема да може да живее во мир“ и дека неговиот избор е „неприфатлив“. Од друга страна, израелскиот министер за одбрана Израел Кац претходно изјави дека секој лидер што иранскиот режим ќе го назначи да го замени Али Хамнеи ќе биде „недвосмислена цел за елиминација“ .

Моџтаба Хамнеи во Техеран на 31 мај 2019 година.

– Иранците покажуваат пркос со тоа што го избираат синот на Хамнеи – изјави во вторникот за CNBC Михаел Херцог, поранешен израелски амбасадор во САД, додавајќи дека ова покажува „континуитет“ и дека „тој човек веројатно ќе биде одмаздољубив“.

Новиот лидер беше ранет во нападот во кој беше убиен неговиот татко

Моџтаба досега не се појавил во јавноста, а наводно и самиот бил ранет за време на нападот во кој бил убиен неговиот татко. Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багеи, во четврток потврди дека Моџтаба е повреден, но дека „се чувствува добро“.

Оштетената официјална резиденција на ајатолахот Али Хамнеи во Техеран, Иран, на оваа сателитска снимка од 1 март

Првата изјава на новиот врховен лидер на земјата беше емитувана вчера на државната иранска телевизија , кој рече дека сите американски бази во регионот треба веднаш да се затворат бидејќи ќе бидат нападнати, како и дека Ормутскиот теснец ќе остане затворен како средство за притисок врз Соединетите Американски Држави и Израел, и најави „одмазда за изгубената крв“.

Третиот врховен лидер на Иран од револуцијата во 1979 година ја презеде функцијата додека Исламската Република води егзистенцијална борба. Сите безбедносни сили ветија дека ќе му служат на својот нов командант „до последната капка крв“. Меѓу нив е и елитна единица.

Одредот на смртта го штити новиот Врховен водач

Елитната иранска антитерористичка специјална единица, позната како НОПО, е распоредена за да го заштити Моџтаба Хамнеи, дознава „Фокс њуз“.

Билборд со слики од ајатолахот Али Хамнеи и неговиот наследник и син Моџтаба во Техеран на 10 март

Силите на NOPO – чии членови носат црни униформи – беа задолжени да го обезбедат новиот лидер по нападот во кој беше убиен неговиот татко, на самиот почеток на операцијата „Епски бес“.

– Бидејќи Хамнеи го нема, НОПО веројатно сега ќе го заштити Моџтаба – рече Али Сафави од Комитетот за надворешни работи на Националниот совет за отпор на Иран (NCRI) со седиште во Париз.

Што е НОПО?

Силите на НОПО беа формирани во 1991 година, и како што рече Сафави, нивното јадро беше 28-та дивизија Рухолах (првото име на ајатолахот Хомеини). Единицата најчесто се користи во операции без заложници, а нејзината историја вклучува ангажман против закани за внатрешна безбедност и често се користела за задушување на протести, според Фокс њуз.

Силите на NOPO во Техеран на 12 јануари за време на провладин протест

– NOPO е персиски акроним за „Niruje Wijeh Pasdaran Velayat“, што се преведува како Специјална единица за заштита на врховниот лидер“, рече Сафави, додавајќи дека „velayat“ не мора нужно да го означува само врховниот лидер, туку целиот режим.

Со текот на времето, NOPO прерасна во високо специјализирана единица, различна од поширокиот состав на Иранскиот револуционерен гарда (IRGC) , воена формација основана во 1979 година за заштита на Исламската Република и нејзиното раководство од внатрешни и надворешни закани.

– НОПО се состои од само шест бригади. Четири се распоредени во Техеран, една во Машхад и другата во Исфахан. Тие се многу посмртоносни, понемилосрдни и подобро обучени од единиците на ИРГК – рече Сафави, додавајќи дека лојалноста на бригадата е директно насочена кон врховниот водач.

„Камнеи не му веруваше на никого друг“

Иако првичната цел на овие сили не беше да го заштитат Хамнеи, тие беа искористени за тоа.

– Тие се исклучително добро опремени. Хамнеи не верувал во ниедна друга безбедносна служба кога станува збор за неговата заштита – рече Сафави.

Силите на NOPO во Техеран на 12 јануари

Активностите на оваа елитна единица не се ограничени само на лична заштита во кризни ситуации.

Бригадата е целосно оперативна , а некои членови на оваа единица се вклучени во задушување на протестите, заедно со батаљони распоредени во други провинции. Во 2021 година, Министерството за финансии на САД воведе санкции против NOPO за учество во „сериозни кршења на човековите права против лица во Иран, ирански државјани или жители, како и членови на нивните семејства“.

– Во време на криза, како што беше случајот за време на јануарското востание, тие беа силно вклучени во отворање оган врз демонстрантите… Дел од членовите на NOPO сега учествуваат во репресивните и безбедносните мерки што режимот ги спроведе во последните денови за да спречи избувнување на протести во земјата – рече Сафави.

Силите на NOPO во Техеран на 12 јануари

Контрола врз затворите со политички затвореници

Ова доаѓа во време кога има извештаи дека стотици припадници на силите на NOPO се распоредени низ затворите со политички затвореници низ целиот Иран, според „Фокс њуз“.

„Стотици репресивни сили се распоредени околу затворите, вклучувајќи го и затворот Гезел Хесар“, се вели во соопштението на NCRI.

Извештаите, исто така, укажуваат дека NOPO ја презела контролата врз затворот Евин во Техеран, откако редовните затворски службеници го напуштиле објектот поради интензивирањето на конфликтот.

