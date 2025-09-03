Најмалата плажа на светот: Фасцинантно природно чудо – до неа може да се стигне преку подземна рута (ВИДЕО)

Плажа која нема директен пристап до морето, но нејзиниот песок е преплетен од брановите. Такво место навистина постои во Шпанија и се нарекува плажа Гулпијури.
Сместена во регионот Астурија, на северниот брег на Шпанија, Гулпијури е една од најнеобичните и најубавите плажи во светот.
Создадена е благодарение на природен тунел во карпите низ кој Атлантскиот Океан влегува во мал залив на околу 100 метри од брегот. Резултатот е чудесна плажа скриена меѓу зелени пасишта, каде што морето доаѓа „под земја“.
@marina_koizumi Playa de Gulpiyuri (Llanes, Asturias) ¿Habéis estado en esta playa? Me pareció un entorno de lo más bonito y respetado. Sí que es cierto que al ser una playa tierra adentro cuando estás bañándote huele un poco a agua estancada, pero soportable para toda la belleza del lugar. #asturias qué bonita eres #gulpiyuri #travel #vanlife #beach #north #asturies #visit #viraltiktok #vacas #llanes #world #camper #girl ♬ intro x chorus the night we met – ourfeelings
Иако е долга само четириесет метри, плажата привлекува посетители од целиот свет кои сакаат да го видат ова природно чудо. Кога плимата и осеката се високи, морето ја исполнува песочната лагуна и создава вистинска морска оаза, додека при осека водата се повлекува и открива скриена убавина.
Гулпијури е прогласен за споменик на природата, па затоа е опкружена со недопрена природа, без никакви туристички објекти. До неа може да се стигне по пешачка патека, што дополнително го засилува чувството на откривање на тајно место.
Оваа „плажа без море“ е совршен избор за љубителите на авантура, фотографија и уникатни природни феномени.
Ако вашето патување ве однесе во Шпанија, Гулпијури е дестинација која сигурно ќе ве остави без здив.
@alvaro95barco Playa de Gulpiyuri Hay muchas playitas escondidas por el norte de Asturias, y otras no tan escondidas. Cuando el tiempo acompaña, son ideales, y si no, son perfectas para dar un paseo. Playa de Poo, playa de Cobijeru, playa de Gulpiyuri… te animo a que las descubras #gulpiyuri #playadegulpiyuri #llanes ♬ sonido original – alvaro95barco