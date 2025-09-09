Најмалку петмина повредени во сообраќајка на патот Мавровска крстосница-Гостивар

0 SHARES Сподели Твитни

Во несреќата учествувале четири моторцикли и четири патнички возила

Најмалку пет лица се повредени во сообраќајна несреќа што попладнево се случила на магистралниот пат од Мавровска крстосница кон Гостивар. Во несреќата учествувале четири моторцикли и четири патнички возила.

„Сообраќајот на овој магистрален пат е во прекин, а од страна на полициски службеници од ОВР Гостивар сообраќајот се пренасочува по споредни локални патишта (Прогрес каменолом и Панорама кај Вруток)“,велат од МВР во првичната информација.

Несреќата била пријавена во 15:56 часот попладнево во гостиварската полиција.

