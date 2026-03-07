Најмалку седум лица загинаа во Харков откако руска ракета погоди станбена зграда

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку седум лица загинаа, а 10 други, меѓу кои и три деца, беа повредени во саботата кога руска ракета погоди петкатна станбена зграда во Харков, вториот по големина град во Украина, соопштија официјални лица.

Претседателот Володимир Зеленски го осуди нападот и повика на меѓународна реакција. Тој изјави дека Русија испалила 29 ракети и 480 дронови во Украина преку ноќ, таргетирајќи ги енергетските објекти во Киев и другите централни региони, а воедно предизвикала штета на најмалку седум други локации низ земјата.

Според прелиминарните податоци, системите за воздушна одбрана собориле 19 ракети и 453 дронови, додека девет ракети и 26 борбени дронови биле погодени на 22 локации.

Во Харков, во североисточна Украина, екипите за итни случаи пребаруваат урнатините за преживеани.

Во регионот Киев, штети од урнатини се пријавени во три области, соопштија локалните власти. Во јужниот регион Одеса, 80 пожарникари се вклучени во гаснење на големи пожари на инфраструктурни објекти по напад од повеќе беспилотни летала. Државниот железнички оператор „Укрзализниција“ објави дека штетите на железничката инфраструктура предизвикале промени на неколку правци во централниот и западниот дел од земјата.

„Мора да има одговор од партнерите на овие варварски напади врз животот. Русија не се откажа од обидите да го уништи домувањето и критичната инфраструктура на Украина и затоа поддршката мора да продолжи. Сметаме на активна работа со Европската Унија за да се обезбеди поголема заштита за нашите луѓе. Благодарен сум на сите што помагаат во зајакнувањето на нашата заштита“, рече Зеленски.

Од почетокот на инвазијата на соседната земја пред нешто повеќе од четири години, Русија испали десетици илјади дронови „Шахед“ од ирански дизајн кон Украина. Исто така, започна и големо домашно производство на овие авиони, а во некои ноќи ја преплави Украина со стотици дронови – повеќе отколку што беа користени во текот на цели месеци од 2024 година.

Иран одговори на заедничките американско-израелски напади со лансирање на ист тип дронови врз земјите на Блискиот Исток.

Зеленски рече дека го примил американското барање за поддршка во одбраната од ирански беспилотни летала на Блискиот Исток и дека наредил испорака на опрема заедно со украински експерти.

Војната на Блискиот Исток го одвлече вниманието на меѓународната заедница од најголемиот конфликт во Европа по Втората светска војна и доведе до одложување на новата рунда мировни преговори меѓу Русија и Украина, посредувани од САД, што беше планирана за оваа недела.

The post Најмалку седум лица загинаа во Харков откако руска ракета погоди станбена зграда appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: