Најмалку шестмина повредени во трка со бикови во Шпанија

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку шест тркачи беа повредени за време на првото трчање на бикови на овогодинешниот фестивал Санфермин во Памплона, северна Шпанија. Немаше повреди предизвикани од роговите на биковите, според организаторите на познатиот и контроверзен настан.Голем број учесници беа прегазени од биковите, како што беше прикажано во живо на телевизија. Двајца од биковите се лизнаа и паднаа на влажната калдрма.

Thousands of daredevils ran, skidded and tumbled out of the way of six charging bulls at the opening run of the San Fermín festival Monday.Read more: https://t.co/0MzJcw4EUx pic.twitter.com/R1ioHTBSmH— ABC News (@ABC) July 7, 2025

Активистите протестираатФестивалот, локално познат како Санферминес, е посветен на светецот-заштитник на градот, Фермин, и се слави во градот со 200.000 жители во регионот Навара од крајот на 16 век, секогаш на почетокот на јули.Трчањето со бикови е врв на фестивалот. Секое утро помеѓу 7 и 14 јули, стотици луѓе бркаат шест бикови, тешки над 600 килограми, со неколку волови, низ тесните улички до арената за бикови каде што се одржуваат борбите.Активистите за права на животните повторно протестираа против спектаклот, опишувајќи го како суровост кон животните. Тие долго време залудно демонстрираа против борбите со бикови.



Пронајдете не на следниве мрежи: