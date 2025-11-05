Најмалку 10 загинати во дом за стари лица во Тузла: 20 повредени, некои критично (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Според прелиминарните информации, 10 жители загинале во пожарот што избувнал синоќа во Домот за стари лица во Тузла, додека околу 20 лица добиле медицинска помош, соопшти Министерството за внатрешни работи на Тузланскиот кантон, јавуваат локалните медиуми.

Премиерот на Федерацијата БиХ, Нермин Никшиќ, исто така, изрази сочувство до семејствата, опишувајќи го овој трагичен настан како катастрофа од огромни размери.

„Телата на починатите ќе бидат префрлени во Комеморативниот центар за идентификација и обдукција. На местото на настанот има истражна екипа, а истрагата ќе се спроведе кога ќе се создадат соодветни услови, со цел да се утврди причината за пожарот и сите други факти важни за истрагата“, се вели во соопштението на Министерството за внатрешни работи.

Како што објавија локалните медиуми, домот за стари лица во Тузла потврди дека пожарот избувнал во 20:45 часот на седмиот кат.

„Со брза интервенција, пожарот беше ставен под контрола и изгаснат од страна на припадници на Професионалната противпожарна служба Тузла, со поддршка на Професионалната противпожарна служба Сребреник и доброволните противпожарни одделенија Горња Тузла и Тузла, како и Полициската управа на Министерството за внатрешни работи на Република Тузланска покраина“, соопшти домот.

Членовите на Службата за итна медицинска помош при Здравствениот центар Тузла им пружиле медицинска помош на корисниците од загрозените катови, по што тие биле сместени на долните катови од институцијата, додадоа тие.

„Медицинска помош на погодените им пружи и медицински персонал од здравствените центри во Лукавац, Сребреник и Калесија. Повредените пациенти беа лекувани во Клиничкиот центар на Универзитетот во Тузла, а меѓу повредените, покрај корисниците на објектот, имаше и полицајци, пожарникари, медицински работници и вработени во Домот за стари лица во Тузла“, изјавија тие.

„Живеам на третиот кат, погледнав низ прозорецот и видов запалени остатоци како паѓаат одозгора. Истрчав во ходникот. На горните катови има луѓе кои се приковани за кревет“, изјави за БХРТ, видливо потресена жителка на домот, Ружа Кајиќ.

Причината за пожарот сè уште не е позната.

Премиерот на Федерацијата Босна и Херцеговина, Нермин Никшиќ, изрази сочувство до семејствата на жртвите, опишувајќи го овој трагичен настан како „катастрофа од огромни размери“.

„Планираме да дојдеме утре и како Сојузна влада ќе учествуваме во санирање на настанатите штети, како и во грижата за корисниците, кои веројатно нема да можат да го користат Домот и неговите услуги во догледна иднина“, изјави Никшиќ за БХРТ.

Зборувајќи за надзорот на домовите за стари лица и следните чекори, премиерот ја нагласи важноста на систематските контроли и координацијата меѓу нивоата на власт.

„Во наредниот период ќе формираме тим на Владата на ФБиХ кој ќе ги посети институциите под надлежност на Федерацијата, а ќе побараме од кантоналните локални власти да го сторат истото и за институциите под нивна надлежност, за да не се даваат паушални информации во вакви ситуации. Вечерва слушнавме многу информации од жителите, дека некои луѓе биле неодговорни и не ги следеле сите упатства. Во секој случај, треба да почекаме додека не се утврди што конкретно ја предизвикало оваа трагедија“, рече тој.

Премиерот на Тузланскиот кантон, Ирфан Халилагиќ, за БХРТ изјави дека градоначалникот во моментов бара решение за привремено сместување на другите жители на Домот, а премиерот на Сараевскиот кантон, Нихад Ук, понуди помош и поддршка.

„Сите наши капацитети, сместување, медицински и други, се достапни. Вечерва сите сме од Тузла, нека ова биде момент на заедништво и поддршка за семејствата кои ги загубија своите најблиски. Во мое лично име, како и во име на Владата на Кашмир, искрено сочувство“, рече Ук.

Преживеан станар: На највисоките катови имало неподвижни луѓе

Една од преживеаните жители, Ружа Гајиќ, рекла дека откако легнала, слушнала нешто да пука, пренесува Avaz.ba.

„Не знам дали собите беа оставени отворени или пукнаа, јас сум на третиот кат. Веднаш се јавив на рецепција, не можев да ги контактирам. Потоа погледнав низ прозорецот и видов нешто како паѓа“, ги раскажа Гајиќ драматичните моменти. Кратко потоа, некој дојде да ја провери. „Потоа некој се појави и праша дали сме во опасност, реков не, мирисам чад, протекува, дури и не знам дали прозорците работат“, додаде таа.

Гајиќ вели дека нема информации за жртвите, но знае дека властите прво почнале да ги извлекуваат луѓето од горните катови. Морала да ја напушти својата соба поради штетата. „Одам кај сопругата на братучед ми, не можам да одам во мојата соба. Капе на влезот, ми кажаа дали имам каде да одам“, рече таа. Таа изрази особена загриженост за другите жители на домот.

„Загрижен сум за многумина, има многу жители кои не се грижат, не се исклучуваат од струја, не знам што се случува. Има луѓе на највисоките катови кои се неподвижни“, заклучи потресениот жител.

