Американската администрација за храна и лекови (FDA) во интерно писмо наведува дека најмалку десет деца веројатно починале како резултат на вакцинација против коронавирусот.
ФДА го наведе миокардитисот, или воспаление на срцето, како можна причина за смртта на децата. Во меморандумот, напишан од главниот медицински и научен директор на ФДА, Винај Прасад , не се наведени возраста или медицинските состојби на децата, ниту пак производителите на вакцините против Ковид-19 кои веројатно ја предизвикале нивната смрт.
US FDA memo links 10 child deaths to COVID vaccines, New York Times reports https://t.co/JldsX1uCHm https://t.co/JldsX1uCHm— Reuters (@Reuters) November 29, 2025
Прасад го нарече откривањето на оваа информација „откритие што ќе има длабоко влијание“ и најави планови за заострување на надзорот врз вакцините.
Извештајот дека вакцините против Ковид-19 можеби предизвикале смртни случаи кај децата доаѓа во време кога американскиот секретар за здравство Роберт Ф. Кенеди помладиот направи остра промена во политиката на владата за вакцините против Ковид-19, ограничувајќи ја вакцинацијата на лица над 65 години.
NEW: An internal F.D.A. memo said about 10 children died after getting the Covid shot. But experts want to see the data.Dr. Vinay Prasad: “For the first time, the U.S. F.D.A. will acknowledge that Covid-19 vaccines have killed American children.”https://t.co/cgIJcVpy1n— Christina Jewett (@By_CJewett) November 29, 2025
The post Најмалку 10 смртни случаи кај деца поврзани со вакцините против коронавирусот ФОТО appeared first on Во Центар.