Најмалку 1000 луѓе загинаа во лизгање на земјиште во Судан

Најмалку 1.000 луѓе загинаа во лизгање на земјиштето во оддалечените планини Мара во западен Судан, соопшти бунтовничката група Суданско ослободително движење/армија (SLM). Денови со обилни дождови го предизвикаа лизгањето на земјиштето во неделата, при што остана само еден преживеан и „срамни со земја“ голем дел од селото Тарасин, се вели во соопштението на групата.

Движењето апелираше за хуманитарна помош од Обединетите нации и други регионални и меѓународни организации. Многу жители на Северен Дарфур побараа засолниште во регионот на планините Мара откако борбите меѓу суданската армија и паравоените Сили за брза поддршка (RSF) ги принудија да ги напуштат своите домови.

Гувернерот на Дарфур, Мини Минави, кој е поврзан со војската, го нарече лизгањето на земјиштето „хуманитарна трагедија“. Граѓанската војна што избувна во април 2023 година меѓу суданската армија и RSF ја втурна земјата во глад и доведе до обвинувања за геноцид во западниот регион Дарфур.