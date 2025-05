Најмалку 111 луѓе изгубија живот во поплавите во Нигерија (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Вчера врнеше силен дожд што траеше неколку часа, медиумските извештаи сугерираат дека ситуацијата се влошила поради уривањето на браната во блискиот град. Голем број луѓе се раселени поради поплавите.

Првично беше објавено дека најмалку 88 лица загинале, но спасувачите во текот на денот извлекле уште 23 тела. Можно е бројот на жртви да биде уште поголем.

The Uninvited visitor is here againHappening in Niger state of Nigeria,When we are less concerned, the crisis becomes uncontrollable #NEMA #Mokwa #Nigeria @nemanigeria @GeraldKutney @rhosking252 @USRepMikeFlood pic.twitter.com/SOdAE9Xv2t

Моква, оддалечена околу 220 километри од главниот град Абуџа, е позната како место каде што трговците од југот купуваат храна од земјоделците на северот од земјата.

Минатиот септември, најмалку 30 лица загинаа, а милиони беа раселени од поплавите предизвикани од обилните дождови и уривањето на браната во Мајдугури, на североистокот од земјата, влошувајќи ја хуманитарната криза предизвикана од бунтот на радикалната исламистичка група Боко Харам.

Сезонските поплави се честа појава во Нигерија, особено погодувајќи заедници како Моква, по должината на бреговите на реките Нигер и Бенуе. Заедниците на далечниот север од земјата, каде што долгите сушни периоди се вообичаени поради климатските промени, се исто така погодени од обилни дождови што предизвикуваат големи поплави.

