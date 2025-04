Најмалку 184 загинати во ноќниот клуб во Доминикана

0 SHARES Сподели Твитни

Директорот на Центарот за вонредни операции (ЦОЕ), Хуан Мануел Мендез, објави дека сè уште траат операциите за пребарување и спасување, по несреќата што се случи пред два дена во клубот Џет сет во Санто Доминго.

Тој додаде дека истрагата за причините за трагедијата е во тек.

На списокот на жртви се и двајца поранешни бејзбол играчи, Октавио Дотел и Тони Бланко.

Инцидентот се случил за време на концерт на доминиканскиот пејач Рубио Перез, кој исто така починал.

Според владини извори, загинала и гувернерката на провинцијата Монте Кристи, Нелси Круз.

Претседателот на Доминиканската Република Луис Абинадер прогласи тридневна жалост по трагедијата.

