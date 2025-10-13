Најмалку 20 повредени во судир на два воза во Словачка – хеликоптери на местото на несреќата

Два воза се судрија во источна Словачка во понеделник, при што од шините излегоа локомотива и вагон, а најмалку 20 лица беа повредени, објавија службите за итни случаи и локалните медиуми.

Полициските снимки објавени на Фејсбук покажуваат како уништената локомотива и вагон излетале од шините и лежат на ридот додека болничарите ги лекуваат повредените во близина.

Словачката служба за спасување соопшти дека испратила два хеликоптери и неколку амбулантни возила на местото на несреќата. Телевизијата TA3 објави дека најмалку 20 лица се повредени.

Нема непосредни извештаи за смртни случаи. Во возовите имало околу 80 патници, соопшти полицијата.

Словачките железници објавија дека два воза се судриле на местото каде што шините се вкрстиле и се споиле во една пруга, и дека причината се истражува.

„Во овој момент, приоритет е спасувањето и евакуацијата на нашите патници и вработени“, се наведува во соопштението за медиумите.

Полицијата соопшти дека судирот се случил пред тунел во близина на селото Јаблонов над Турноу, околу 55 км западно од Кошице, главниот град на источниот словачки регион.