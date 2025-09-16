Најмалку 24 лица загинаа во израелските напади врз Газа

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку 24 лица се убиени, а повеќе се ранети во израелските воздушни напади низ Газа, објави новинската агенција Вафа.Жителите на градот Газа известуваат за жестоко и немилосрдно бомбардирање во урбаниот центар, додека илјадници продолжуваат да бегаат кон југот на Појасот Газа.Израелскиот министер за одбрана Израел Кац ја поздрави офанзивата, изјавувајќи: „Газа гори“.Нападите доаѓаат откако американскиот новински портал „Аксиос“ објави дека Израел започнал „копнена офанзива за окупирање на градот Газа“, а луѓето во централен Израел рекоа дека можеле да го слушнат звукот на бомбите што паѓаат врз Газа.Семејствата на израелските затвореници протестираат пред резиденцијата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во Ерусалим, тврдејќи дека засилените напади врз Газа ги загрозуваат животите на нивните најблиски на територијата.

