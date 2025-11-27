Најмалку 55 лица загинаа во пожарот во облакодер во Хонг Конг

Бројот на жртви од катастрофалниот пожар што зафати станбен облакодер во Хонг Конг се искачи на најмалку 55, потврди противпожарната служба на градот. Најмалку 123 лица се повредени во трагедијата, јавува Си-ен-ен.

Осум пожарникари кои учествувале во гаснењето на пожарот се меѓу повредените. Официјалните лица изјавија дека 51 лице починало на местото на настанот, додека четворица други им подлегнале на повредите во болница.

Противпожарната служба сè уште не објавила нови информации за бројот на лица кои сè уште се водат како исчезнати. Според претходните податоци од официјалните лица, по избувнувањето на пожарот се барале 279 лица.