Најмалку 89 Палестинци убиени во израелски напади во Газа

Најмалку 89 Палестинци се убиени во одделни израелски напади во Појасот Газа во текот на вчерашниот ден, соопштија медицински извори.

Палестинските медиуми, исто така, објавија десетици смртни случаи во областа од раните утрински часови. Околу половина од жртвите се пријавени во градот Газа.

Седум лица беа убиени северозападно од градот Газа на место за дистрибуција на помош.

Тие беа стационирани таму за да помогнат во обезбедувањето на дистрибуцијата, соопштија изворите.

Уште седум лица, меѓу кои пет деца, беа убиени во воздушен напад врз нивниот шатор во градот Газа.

Се вели дека уште едно лице е убиено во напад со дрон во северниот дел на Појасот Газа.

Нападите се случија додека израелските сили се подготвуваа да започнат операција за освојување на градот Газа.

Планот предизвика меѓународен протест, а лидерите предупредуваат на катастрофални хуманитарни последици за територијата разурната од војната.

Во посебен напад со дрон во северниот дел на Појасот загина едно лице, соопштија медицински лица.

Во друг инцидент, пет лица беа убиени од израелски оган додека чекаа помош во централниот дел од територијата. Портпарол на израелската армија изјави за ДПА дека армијата не е запознаена со никакви жртви предизвикани од армискиот оган во областа на коридорот Нецарим.

Првично не беа достапни дополнителни детали за другите напади.

Жителите изразија загриженост дека нападите би можеле да бидат подготовка за ветената копнена офанзива.

Постојат постојани извештаи за смртоносни инциденти во близина на точките за дистрибуција на помош управувани од Хуманитарната фондација за Газа, приватна организација поддржана од Израел и САД. Организацијата започна да работи во блокираниот крајбрежен појас во мај по речиси тримесечна израелска блокада на испораките на помош.