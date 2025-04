НАЈМНОГУ СЕ МАМИ ВО е-ТРГОВИЈАТА: Во плаќањата со картички „изгореле“ 693 илјади евра

0 SHARES Сподели Твитни

За една година, за 80,15 проценти е зголемен бројот на измамите направени во трансакциите со картички. Предизвиканата штетата во 2024 е повисока за сериозни 135,27 насто споредено со вкупната сума од 2023 година. На удар најчесто се граѓаните, а „мека“ за дубарите од овој вид се онлајн нарачките, односно е-трговијата. Случаите во кои се изиграни фирми, освен што се изразито помалубројни, бележат и пад. Всушнот, надолни движења нема многу во статистиката на Народна банка, во сегментот – Измамнички иницирани платежни трансакции коишто ги вклучуваат немонетарните ФИ (физички и правни лица).

Порталот Пари направи споредба и ги анализираше податоците за 2023 и 2024 година. Ако се има предвид дека во функција се 1.921.914 платежни картички, од кои 1.865.731 им припаѓаат на граѓаните, а 56.183 на правните лица, тогаш може да се каже дека процентот на измамите е низок. Конкретно, регистрирани се 10.402 измами, што претставува 0,54% од сите картички што се користат. Но, ако се погледне состојбата од 2023 година и тогашните 5.774 измамнички иницирани трансакции, тогаш е воочливо дека оваа појава зема замав. Уште повеќе, кога ќе се споредат износите: 693,1 илјади евра лани и 294,6 илјади евра преклани.

