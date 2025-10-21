Најнесмасните луѓе се родени под овие три хороскопски знаци

0 SHARES Сподели Твитни

Сите имаме барем еден пријател кој постојано се сопнува од своите нозе, го истура кафето штом го земе или крши чаша без очигледна причина. Несмасноста може да биде привлечна, но може да биде и малку мачна, особено кога се случува секој ден. Иако не сè може да се објасни со ѕвездите, постојат хороскопски знаци кои едноставно привлекуваат смешни, незгодни ситуации како магнет.Риба Рибите живеат во свој свет на имагинација, па затоа реалноста често се измолкнува од фокусот. Додека размислуваат за нешто сосема друго, лесно забораваат дека во меѓувреме пропуштиле чекор или истуриле вода на масата. Нивната несмасност произлегува од фактот дека нивните мисли секогаш летаат далеку – тие ретко се присутни „тука и сега“. Сепак, токму оваа разиграност и безгрижен став ги прави неодоливо симпатични. Кога прават нешто несмасно, обично се смеат пред сите други.СтрелецСтрелците се полни со енергија, секогаш се во движење и често брзаат – рецепт за комични незгоди. Во нивната брзање да стигнат до повеќе места одеднаш, тие забораваат на детали како отворена врата од кабинет или кабел што штрчи од ѕидот. Нивниот оптимизам ги спасува, па дури и по пад или истурен сок, тие само се смеат на тоа и продолжуваат како ништо да не се случило. Ако некој може да ја претвори сопствената несмасност во шарм, тоа се Стрелците.БлизнациБлизнаците постојано размислуваат за сè, а нивното внимание скока од тема на тема. Затоа често се обидуваат да прават три работи одеднаш, и тоа не поминува без мала катастрофа. Тие бараат очила што им се на главите или истураат кафе додека разговараат и гестикулираат. Сепак, нивната спонтаност и хумор ја претвораат секоја незгодност во незаборавна анегдота, па на крајот сите се смеат добро, вклучувајќи ги и себеси.

