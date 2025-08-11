НАЈНОВА ВЕСТ! Трамп: Во петок одам во Русија!

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека ќе „оди во Русија“ во петок.

„Одам во Русија во петок. Имам намера да се сретнам со Путин“, рече тој. Во саботата навечер, Кремљ и Белата куќа објавија дека се во тек подготовки за состанок меѓу претседателите на Русија и САД во Алјаска на 15 август. Според Јуриј Ушаков, помошник на рускиот лидер, страните ќе се фокусираат на дискусија за опции за долгорочно решение на украинскиот конфликт. Тој нагласи дека Москва и Вашингтон ќе ги посветат наредните денови на разработка на параметрите на состанокот, што нема да биде лесен процес.

Во исто време, следниот самит може да се одржи во Русија; Трамп веќе е поканет. Во Алјаска и Арктикот, економските интереси на двете земји се преклопуваат и постојат перспективи за реализација на големи проекти, додаде тој, коментирајќи го изборот на местото за разговорите.