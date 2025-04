Најновите Galaxy AI функции и вашите изненадувања

0 SHARES Сподели Твитни

Скопје, 03.04.2025 – Samsung ја објави својата најнова промоција наречена Galaxy, која ќе трае од 3 до 30 април 2025 година, или додека траат залихите. Во овој период, корисниците што ќе купат одредени модели на Galaxy телефони ќе добијат ексклузивни подароци од Galaxy колекцијата, наменети за да го збогатат и обноват нивното мобилно искуство. Со купување на уреди како Galaxy S24, S24 FE, Galaxy S25 или Galaxy Z Flip6, ќе добиете Galaxy Buds3 безжични слушалки. Ако ваш избор се Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra или Galaxy Z Fold6, покрај слушалките Galaxy Buds3, ќе добиете дополнително и Galaxy Tab A9 Lite таблет.

Во следното ажурирање на One UI 7, Samsung ќе воведе новини кои ќе ги дефинираат корисничките искуства на одредени Galaxy уреди. Моделите како Z Fold6 и Z Flip6, водечкиот Galaxy S24 и неговата фановска верзија Galaxy S24 FE, како и најновите Galaxy S25 модели ќе добијат најсовремен AI асистент. Ова AI решение нуди природна и блиска интеракција, а интегрираната AI платформа ја подобрува врската меѓу уредите. Персонализираниот AI осигурува безбедност, приватност и може да се прилагоди на специфичните барања на секој корисник. Овие уреди стануваат ваши AI партнери, препознавајќи ги вашите потреби и преференци за да обезбедат персонализирано мобилно искуство во секоја ситуација.

Новите Galaxy смартфони се истакнуваат со своите AI способности, висококвалитетни екрани и долготрајна софтверска поддршка, подготвени да го водат мобилното искуство во иднината. Напредните AI агенти на Galaxy S25 серијата овозможуваат поефикасна интерпретација на текст, говор, слики и видео, што прави интеракциите природни и непречени. Прилагодувањата во функцијата за пребарување овозможуваат побрзо и поефективно пребарување на екранот, додека новите надградби овозможуваат лесен пристап до телефонски броеви, е-пошти и интернет адреси со еден допир. Galaxy S25 ги унапредува секојдневните интеракции, поедноставувајќи го користењето на функции како пребарување фотографии во галерија и прилагодување на фонт. Интуитивните интеракции и алатки на Galaxy AI овозможуваат подобрена комуникација, продуктивност и креативност. Galaxy S25 нуди и функции како транскрипција на повик и резиме, како и алатки за помош при пишување и цртање.

Во оваа ера на напредна вештачка интелигенција, компанијата Samsung го спојува персонализираното искуство и приватноста, осигурувајќи дека личните податоци се безбедно чувани и користени. Galaxy S25 користи Personal Data Engine за обезбедување персонализирани AI функции, анализирајќи податоци на уредот за создавање уникатни и значајни искуства. Овие функции овозможуваат прецизно препознавање на фотографии и интелигентни предлози кои ве водат преку вашето секојдневие. Вашите податоци се заштитени благодарение на криптирањето и безбедното чување во Knox Vault, заедно со напредна обработка на уредот.

Galaxy S24 и S24 FE се премиум уреди кои нудат рационален дизајн и извонредни перформанси. Моделот S24 се одликува со извонреден дизајн и моќен процесор, кој ги задоволува потребите на современиот корисник, од игри до мултитаскинг. Камерите овозможуваат одлични фотографии и видеа, додека S24 FE нуди слични неодољиви функции по поволна цена, претставувајќи одличен баланс меѓу цена и перформанси. Оваа специјална Galaxy промоција од Samsung внесува ново ниво на мобилен комфорт, обезбедувајќи ненадминливи подароци за подобро и понапредно искуство.

